Hyderabad: కొంప ముంచిన పానీపూరీ… నెలరోజుల పాటు ఆస్పత్రి బెడ్ పైనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్!
Hyderabad: కొన్నిరోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా, వానల కారణంగా అలజడి కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితిలో ప్రజలు వేడి, టేస్టీ ఆహారానికి ఎక్కువగా ఆకర్షితులై, రోడ్డు పక్కన విక్రయించే పానీపూరీలు, మిర్చి బజ్జీలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్, చట్నీలు ఎక్కువగా తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కానీ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించే కొందరు విందుల తయారీదారులు ఆరోగ్యానికి హానికరం అయ్యే అపరిశుభ్ర నీటిని వాడటం వల్ల ప్రమాదం.
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 22 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ పానీపూరీ తినిన తర్వాత తీవ్ర హెపటైటిస్ ఎ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడిపోయాడు. మొదట అతనికి తీవ్రమైన వాంతులు, వీక్ నెస్ వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన పరీక్షల ఫలితాల్లో హెపటైటిస్ ఎ నిర్ధారణ అయింది.
వైద్యుల వివరాల ప్రకారం, అతని కళ్ళు, చర్మం పసుపుపచ్చగా మారిపోవడం, కడుపులో తీవ్రమైన వికారం, వాంతులు, పసుపు రంగులో మారిన మూత్రం వంటి సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో గత ఒక నెల రోజులుగా ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక చికిత్స అందిస్తూ, అవసరమైన మందులు, పోషకాహారంతో వైద్యులు రికవరీ చేయించారు.
వైద్యులు పేర్కొన్నట్టు, సకాలంలో ఆస్పత్రికి వెళ్లడంతోనే ప్రమాదం తట్టుకొన్నట్టు అన్నారు.
అయితే ఈ సంఘటనపై వైద్యులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన విక్రయించే పానీపూరీ, చట్నీలు, మిర్చి బజ్జీలు, ఉడకని నూడుల్స్ వంటి ఫాస్ట్ ఫూడ్లు ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరం. అస్సలు శుద్ధి కలుగనట్టు నీటిని వాడటం వల్ల హెపటైటిస్ ఎ, ఈ వంటి సంక్రమణలు రావడం ఖాయమని స్పష్టం చేస్తున్నారు.