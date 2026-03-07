  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Weather Update : అత్యవసరం అయితే తప్పా బయటకు రావద్దు.. వాతావరణ శాఖ సీరియస్ వార్నింగ్

Weather Update
x

Weather Forecast Today

Highlights

Weather Update : తెలంగాణలో ఎండలు ముదురుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో నేడు 35°C ఉష్ణోగ్రత, హై UV ఇండెక్స్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మూడు రోజులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

Weather Update : తెలంగాణలో వేసవి భగభగలు మొదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి వరకు కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్న వాతావరణం, మార్చి మొదటి వారం ముగిసేసరికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తోంది. ఉదయం 8 గంటలకే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తుండటంతో జనం బయటకు రావాలంటేనే భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌తో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఎండలు మరింత ముదిరే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

భాగ్యనగరంలో మంటలు

హైదరాబాద్‌లో నేడు ఆకాశం చాలా క్లియర్‌గా ఉంటుంది, అంటే మేఘాల జాడ అస్సలు ఉండదు. దీనివల్ల సూర్యరశ్మి నేరుగా భూమిని తాకడంతో వేడి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. మధ్యాహ్న సమయానికి నగరంలో ఉష్ణోగ్రతలు 35°C దాటే అవకాశం ఉంది. గాలిలో తేమ శాతం కేవలం 20% కన్నా తక్కువగా ఉండటం వల్ల చర్మం పొడిబారిపోయి, వాతావరణం ఉక్కపోతగా కాకుండా డ్రైగా అనిపిస్తుంది. రాత్రి పూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 20°C గా నమోదవుతున్నాయి, అంటే రాత్రుళ్లు కూడా ఉక్కపోత మొదలైనట్లే.

జిల్లాల్లో పరిస్థితి.. రామగుండం, ఖమ్మంలో సెగలు!

రాష్ట్రంలోని ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. రామగుండం, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, నల్గొండ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ వంటి ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున కాస్త చల్లగా ఉన్నా, పది గంటలకే పరిస్థితి తలకిందులవుతోంది. మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో పొడి గాలుల ప్రభావం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

యువీ ఇండెక్స్ డేంజర్ బెల్స్

నేడు హైదరాబాద్‌లో UV ఇండెక్స్ 9 గా రికార్డ్ అయ్యింది. ఇది వెరీ హై (అత్యధికం) కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. అంటే మధ్యాహ్నం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్యలో ఎండలో నిలబడితే చర్మం కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. చర్మ వ్యాధులు ఉన్నవారు, చిన్నపిల్లలు ఈ సమయంలో బయటకు రాకపోవడమే మంచిది. ఒకవేళ అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే సన్‌స్క్రీన్ లోషన్ రాయడం లేదా గొడుగులు వాడటం తప్పనిసరి.

ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.. ఈ చిట్కాలు పాటించండి

వాతావరణం పొడిగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గి డీహైడ్రేషన్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దాహం వేయకపోయినా ప్రతి గంటకు ఒకసారి నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి. లేత రంగు కాటన్ బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల వేడి తక్కువగా తగులుతుంది. రోడ్డు పక్కన దొరికే కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, రాగి జావ వంటివి తాగడం వల్ల శరీరం చల్లగా ఉంటుంది. రైతు సోదరులు కూడా తమ పంటలకు క్రమం తప్పకుండా నీటి తడులు అందించాలని, ఆరబెట్టిన ధాన్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick