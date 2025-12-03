  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Hyderabad: చాంద్రాయణగుట్టలో ఆటోలో మృతదేహాలు!

Hyderabad: చాంద్రాయణగుట్టలో ఆటోలో మృతదేహాలు!
x

Hyderabad: చాంద్రాయణగుట్టలో ఆటోలో మృతదేహాలు!

Highlights

చాంద్రాయణగుట్టలో ఓ హృదయాన్ని కలిపే సంఘటన చోటు చేసుకుంది. రోమన్‌ హోటల్‌ ఎదురుగా ఉన్న ఆటోలో ఇద్దరు యువకులు మృతిచెందగా, స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

చాంద్రాయణగుట్టలో ఓ హృదయాన్ని కలిపే సంఘటన చోటు చేసుకుంది. రోమన్‌ హోటల్‌ ఎదురుగా ఉన్న ఆటోలో ఇద్దరు యువకులు మృతిచెందగా, స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మృతులను జహంగీర్‌ (24) మరియు ఇర్ఫాన్‌ (25)గా గుర్తించారు.

ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు వెంటనే పోలీసులను సమాచారం అందించగా, పోలీసులు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలన ప్రారంభించారు. మొదటి నివేదికల ప్రకారం, యువకులు అధిక మోతాదులో డ్రగ్స్‌ తీసుకోవడంతో మృతి చెందారని భావిస్తున్నారు.

సందర్భాల ఆధారంగా పోలీసులు మూడు సిరంజీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరో వ్యక్తి ఈ ఘటనకు సంబంధించి పరారయ్యారని సమాచారం ఉంది. స్థానిక సీసీ కెమెరాలు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

చాంద్రాయణగుట్టలో ఈ సంఘటన కలకలం సృష్టించింది. స్థానికులు యువతలో substance abuse (మాదక ద్రవ్య పర్యవేక్షణ) పెరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండమని, ఏదైనా అనుమానాస్పద ఘటనలను వెంటనే తెలియజేయమని సూచిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick