హైదరాబాద్‌ మెట్రో – రాత్రి సౌకర్యం పొడిగించాలి అని కోరుతున్న నగరవాసులు

హైదరాబాద్‌ నగరం రాత్రి కూడా చురుకుగా ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి వరకు ప్రజలు రాకపోకలు కొనసాగిస్తుంటారు. గతంలో రాత్రి 11:45 వరకు మెట్రో అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం ఉండేది.

హైదరాబాద్‌ నగరం రాత్రి కూడా చురుకుగా ఉంటుంది. అర్ధరాత్రి వరకు ప్రజలు రాకపోకలు కొనసాగిస్తుంటారు. గతంలో రాత్రి 11:45 వరకు మెట్రో అందుబాటులో ఉండటంతో ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం ఉండేది. వృత్తులు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకోవడానికి అనేక మంది మెట్రోను ఆశ్రయించేవారు. మహిళలు కూడా రాత్రి డ్యూయటీలను పూర్తి చేసి, భయము లేకుండా మెట్రోలో ఇంటికి చేరుకునేవారు.

కానీ గత నెల నుండి చివరి మెట్రో రైలు రాత్రి 11 గంటలకే ఆగడంతో ప్రయాణికుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వం రాత్రి నైట్‌ ఎకానమీని ప్రోత్సహిస్తూ, ఆర్థిక వ్యవస్థను 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉంది. అందువలన రాత్రిపూట కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయని, మెట్రో వేళలు అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

ఇతర మెట్రో నగరాల్లో కూడా రాత్రి 11:30–11:50 వరకు చివరి రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మన వద్ద అక్టోబరు వరకు రాత్రి 11:45 వరకు ప్రయోగాత్మకంగా రైళ్లు నడిచేవి. కానీ, ఇప్పుడు రాత్రి 11 తర్వాత కూడా వందల్లో ప్రయాణికులు ఉన్నా, మెట్రో వర్గాలు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగడం వల్ల నిర్వహణ ఖర్చు పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

రాత్రి మెట్రో అందకపోతే, ఆటోలు, క్యాబ్‌లపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. దాంతో జేబుకు ఎక్కువ భారమే పడుతుంది. ప్రజలు భద్రతా రీత్యా కూడా రాత్రి మెట్రో అవసరమని భావిస్తున్నారు. ఇటీవల మెట్రో రైలు ఎనిమిదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంలో, ప్రయాణికులు ఎక్కువగా రాత్రి మెట్రో వేళలు పొడిగించాలని అభ్యర్థించారు.

ప్రస్తుతం నగరంలో రాత్రి 10 గంటల తర్వాత బస్సులు పెద్దగా అందుబాటులో ఉండవు. ఉన్న బస్సులు కూడా ఎప్పుడూ వస్తాయో, అక్కడి నుంచి వాహనం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం కష్టం. కాబట్టి, రాత్రి సౌకర్యం కోసం మెట్రో ప్రధాన ఆధారం అవుతోంది. ఇప్పుడు రాత్రి 11 గంటలకే చివరి మెట్రో ఉంటే, ఇంటికి చేరుకోవడం కష్టం అవుతుంది. ప్రజలు రైళ్లు అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగించాలనే అభ్యర్థన చేస్తూ, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగాలని కోరుతున్నారు.

