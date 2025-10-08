  • Menu
Hyderabad Rain Update: మరో గంటపాటు చెల్లాచెదురుగా వర్షాలు

Highlights

హైదరాబాద్‌లో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్‌ ఎక్స్‌ (X)లో చేసిన పోస్ట్‌ ప్రకారం, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చెల్లాచెదురుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

హైదరాబాద్‌లో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్‌ ఎక్స్‌ (X)లో చేసిన పోస్ట్‌ ప్రకారం, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చెల్లాచెదురుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఖైరతాబాద్‌, అమీర్‌పేట్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, నాంపల్లి, మసాబ్‌ట్యాంక్‌, చార్మినార్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. ఈ వర్షాలు మరో గంట పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అవసరం లేకపోతే ప్రయాణాలను నివారించాలని సూచించారు. బయటకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా గొడుగులు తీసుకెళ్లాలని హెచ్చరించారు.

తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్‌ తన పోస్ట్‌లో పేర్కొంటూ, “Hyderabad Rains UPDATE 2: ఆశించినట్లుగానే, ఖైరతాబాద్‌, అమీర్‌పేట్‌, జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో చెల్లాచెదురుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవి నాంపల్లి, మసాబ్‌ట్యాంక్‌, చార్మినార్‌, ఆసిఫ్‌నగర్‌, రాజేంద్రనగర్‌, బహదూర్‌పురా, ట్యాంక్‌బండ్‌, ఎల్‌బీ నగర్‌, మలక్‌పేట్‌, సరోర్నగర్‌, సైదాబాద్‌, హయత్‌నగర్‌ వరకు విస్తరించే అవకాశం ఉంది. మరో గంటపాటు వర్షం కొనసాగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక చేసుకోండి” అని పేర్కొన్నారు.

నగర వాసులు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ సురక్షితంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

