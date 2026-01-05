  • Menu
Hyderabad Real Estate: అమ్మకానికి లేని ఫ్లాట్స్ సంఖ్య 96,140కు పెరిగిందా!?

Highlights

2025 హైదరాబాద్ హౌసింగ్ మార్కెట్: 96,140 ఫ్లాట్లు అమ్ముడుపోలేదు, దేశవ్యాప్తంగా ఇన్వెంటరీ 4% పెరిగింది. నగరాల వారీగా ట్రెండ్స్, సేల్స్ మరియు కొత్త సప్లై వివరాలు చూడండి.

హైదరాబాద్‌తో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ నగరాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం గణనీయమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. అయితే, భారీ స్థాయిలో ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోవడం ("హౌసింగ్ ఇన్వెంటరీ") ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. తాజా 'అనరాక్' (Anarock) నివేదిక ప్రకారం, 2024 నుండి ప్రధాన నగరాల్లో అమ్ముడుపోని గృహాల సంఖ్య పెరిగింది, ఇది డిమాండ్ మరియు సరఫరా మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని సూచిస్తోంది.

దేశవ్యాప్తంగా అమ్ముడుపోని గృహాల వివరాలు:

2025 చివరి నాటికి భారతదేశంలోని 7 ప్రధాన నగరాల్లో (ముంబై (MMR), ఢిల్లీ-NCR, బెంగళూరు, పూణే, హైదరాబాద్, కోల్‌కతా మరియు చెన్నై) మొత్తం 5,76,617 గృహాలు అమ్ముడుపోకుండా ఉన్నాయి. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 4.3% పెరుగుదల.

2025లో గృహాల అమ్మకాలు మరియు సరఫరా:

  • మొత్తం విక్రయించిన ప్రాపర్టీలు: 3,95,625 యూనిట్లు (2024తో పోలిస్తే 14% తగ్గుదల).
  • కొత్త గృహాల సరఫరా: 4,19,170 యూనిట్లు (గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2% పెరుగుదల).

నగరాల వారీగా అమ్ముడుపోని గృహాల గణాంకాలు:

  • హైదరాబాద్: 2% స్వల్ప తగ్గింపుతో 96,140 యూనిట్లకు చేరింది (గతంలో 97,765).
  • ఢిల్లీ-NCR: 5% పెరిగి 90,455 యూనిట్లకు చేరింది.
  • ముంబై (MMR): 1% స్వల్ప తగ్గింపుతో 1,79,228 యూనిట్లుగా ఉంది.
  • బెంగళూరు: అత్యధికంగా 23% పెరిగి 64,863 యూనిట్లకు చేరింది.
  • పూణే: 3% పెరిగి 83,491 యూనిట్లకు చేరింది.
  • చెన్నై: 18% పెరిగి 33,434 యూనిట్లకు చేరింది.
  • కోల్‌కతా: 9% పెరిగి 29,007 యూనిట్లకు చేరింది.

ముఖ్యంగా బెంగళూరు, చెన్నై మరియు కోల్‌కతా నగరాల్లో సరఫరా ఎక్కువగా ఉండి, డిమాండ్ తక్కువగా ఉండటంతో అమ్ముడుపోని ఇళ్ల సంఖ్య పెరిగింది.

ముఖ్య గమనికలు:

మెట్రో నగరాల్లో ఇళ్లకు డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, సరఫరా అధికంగా ఉండటం వల్ల మార్కెట్‌లో ఇళ్లు మిగిలిపోతున్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో స్వల్ప మెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, బెంగళూరు మరియు ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో ఇళ్లు అమ్ముడుపోకపోవడం అనేది కొనుగోలుదారులు, పెట్టుబడిదారులు మరియు డెవలపర్లకు కొత్త అవకాశాలను లేదా ఆలోచనలను కలిగిస్తోంది. సరైన ధర మరియు మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు ఉంటే, మిగిలిపోయిన ప్రాపర్టీలు కూడా త్వరగా అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

