Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాసులకు ఆర్టీసీ తీపి కబురు... 213 కాలనీలకు కొత్తగా బస్సు సర్వీసులు!

Hyderabad
x

Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వాసులకు ఆర్టీసీ తీపి కబురు... 213 కాలనీలకు కొత్తగా బస్సు సర్వీసులు!

Highlights

Hyderabad: 'హైదరాబాద్‌ కనెక్ట్‌' కార్యక్రమంలో భాగంగా నగర పరిధిలోని మరో 213 కొత్త కాలనీలకు ప్రజారవాణా సౌకర్యాన్ని విస్తరించింది.

Hyderabad: నగర ప్రయాణికుల కష్టాలను తీరుస్తూ తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TG-RTC) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'హైదరాబాద్‌ కనెక్ట్‌' కార్యక్రమంలో భాగంగా నగర పరిధిలోని మరో 213 కొత్త కాలనీలకు ప్రజారవాణా సౌకర్యాన్ని విస్తరించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో ఆర్టీసీ నెట్‌వర్క్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపట్టింది.

ప్రయాణికుల విజ్ఞప్తి మేరకు..

క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులు, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులు మరియు రోజువారీ ప్రయాణ అవసరాలపై లోతైన అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే ఈ కొత్త సర్వీసులను ప్రారంభించినట్లు హైదరాబాద్‌ రీజనల్‌ మేనేజర్‌ సుధా పరిమళ వెల్లడించారు.

ముఖ్య అంశాలు:

లక్ష్యం: మొత్తం 243 కాలనీలకు బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.

తొలి విడత: ఇప్పటికే 213 కాలనీలకు సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి.

త్వరలో: మిగిలిన 30 కాలనీలకు కూడా అతి త్వరలోనే బస్సులు నడపనున్నారు.

డిపోల వారీగా కొత్త సర్వీసుల వివరాలు:

ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఏ డిపో పరిధిలో ఎన్ని బస్సులు, ఎన్ని కాలనీలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయో కింద చూడవచ్చు:


డిపో పేరుకేటాయించిన బస్సులుకొత్తగా కవర్ అయ్యే కాలనీలు
ఫలక్‌నుమా27
రాజేంద్రనగర్251
బండ్లగూడ234
దిల్‌సుఖ్‌నగర్255
హయత్‌నగర్-1411
ఇబ్రహీంపట్నం414
మిధాని341
మొత్తం19213

ప్రయాణికులకు మరింత చేరువగా..

నగర శివార్లలో కొత్తగా ఏర్పడిన కాలనీలకు ఇప్పటివరకు ఆటోలు, సొంత వాహనాలే దిక్కయ్యేవి. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులోకి రావడంతో సామాన్యులకు ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా, సురక్షితమైన ప్రయాణం అందుబాటులోకి వచ్చినట్లయింది. ముఖ్యంగా మహిళలు, విద్యార్థులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.

