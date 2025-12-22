  • Menu
Hyderabad Metro Phase 3 Expansion: శివారు ప్రాంతాలకు మెట్రో కళ.. మూడో దశ విస్తరణపై క్లారిటీ!
Highlights

హైదరాబాద్ మెట్రో మూడో దశ విస్తరణపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. మేడ్చల్, ఘట్‌కేసర్ వంటి శివారు ప్రాంతాలకు మెట్రో సేవలు. 2047 నాటికి 400 కిమీ నెట్‌వర్క్ లక్ష్యం. పూర్తి వివరాలు.

భాగ్యనగర వాసులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే వార్త చెప్పింది. ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి విముక్తి కలిగించడమే కాకుండా, నగర రవాణా వ్యవస్థను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో మెట్రో మూడో దశ (Phase 3) విస్తరణకు ముందడుగు పడింది. 'తెలంగాణ రైజింగ్ 2047' విజన్‌లో భాగంగా ఈ భారీ ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.

మూడో దశలో 178 కిలోమీటర్ల విస్తరణ

ప్రస్తుతం నగరంలో 69.2 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉండగా, రాబోయే రోజుల్లో దీనిని 400 కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

రెండో దశ: 152.5 కిలోమీటర్ల మార్గం.

మూడో దశ: అదనంగా మరో 178.3 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని నిర్మించనున్నారు.

శివారు ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా..

మెట్రో సేవలు కేవలం నగరానికే పరిమితం కాకుండా, శివారు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే సామాన్యులు, ఉద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక రూట్లను సిద్ధం చేస్తోంది. మూడో దశలో కవర్ అయ్యే ప్రధాన ప్రాంతాలు ఇవే:

మేడ్చల్ & పటాన్‌చెరు

ఘట్‌కేసర్ & హయాత్ నగర్

శామీర్‌పేట్

ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాల నుంచి సిటీలోకి రావాలంటే బస్సుల్లో గంటల కొద్దీ సమయం పడుతోంది. మెట్రో అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఐటీ కారిడార్ లేదా ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకోవచ్చు.

2047 నాటికి 400 కిలోమీటర్లు!

ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం, వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రతి ఏటా కనీసం 15 కిలోమీటర్ల కొత్త ట్రాక్‌ను నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల 2047 నాటికి హైదరాబాద్ మెట్రో నెట్‌వర్క్ 400 కిలోమీటర్ల మైలురాయిని చేరుకుంటుంది.

ఎల్‌అండ్‌టీ నుంచి ప్రభుత్వం చేతికి..

హైదరాబాద్ మెట్రో నిర్వహణను ఎల్‌అండ్‌టీ (L&T) సంస్థ నుంచి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ (Takeover Process) ఇప్పటికే మొదలైంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. ఆ తర్వాత విస్తరణ పనుల్లో మరింత వేగం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేంద్ర అనుమతులు, నిధుల కేటాయింపులు సకాలంలో జరిగితే, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ రహిత నగరంగా మారడం ఖాయం.

