  • Menu
Home  > తెలంగాణ

హైదరాబాద్‌కు ‘మహా’ క్రేజ్: ORR చుట్టూ 158 కి.మీ. మెట్రో రింగ్ రైల్.. ఇక ప్రయాణం సూపర్‌ ఫాస్ట్!

హైదరాబాద్‌కు ‘మహా’ క్రేజ్: ORR చుట్టూ 158 కి.మీ. మెట్రో రింగ్ రైల్.. ఇక ప్రయాణం సూపర్‌ ఫాస్ట్!
x
Highlights

హైదరాబాద్‌ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) చుట్టూ 158 కిలోమీటర్ల మేర ‘మెట్రో రింగ్ రైల్’ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. 22 ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ల వద్ద స్టేషన్లు, స్కైవాక్‌లతో నగరం నలుమూలల రవాణా వ్యవస్థను మార్చేసేలా ఈ భారీ ప్రాజెక్టును రూపొందిస్తున్నారు.

విశ్వనగరంగా ఎదుగుతున్న హైదరాబాద్ రవాణా ముఖచిత్రం త్వరలోనే పూర్తిగా మారిపోనుంది. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) వెంబడి 158 కిలోమీటర్ల మేర ‘మెట్రో రింగ్ రైల్’ నిర్మించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ స్కెచ్ వేసింది. తాజాగా అసెంబ్లీలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చేసిన ప్రకటనతో ఈ ప్రాజెక్టుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:

  • మొత్తం దూరం: 158 కిలోమీటర్లు (వలయాకారం).
  • ప్రధాన లక్ష్యం: కోర్ అర్బన్ ఏరియా (2,071 చ.కి.మీ) ప్రజలకు వేగవంతమైన రవాణా.
  • స్టేషన్లు: ORR పొడవునా ఉన్న 22 ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ల వద్ద మెట్రో స్టేషన్ల ఏర్పాటు.
  • కనెక్టివిటీ: జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లతో అనుసంధానం.

360 డిగ్రీల కనెక్టివిటీ.. ప్రయోజనాలెన్నో!

నగరం నలుమూలల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు సిటీ ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకోకుండా నేరుగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా ఈ 'మహా మెట్రో'ను డిజైన్ చేస్తున్నారు.

  • కాలుష్యానికి చెక్: శివారు ప్రాంతాల నుంచే మెట్రో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల నగరంలోకి వచ్చే వాహనాల సంఖ్య తగ్గి, కాలుష్యం తగ్గుతుంది.
  • ఉపాధి అవకాశాలు: మెట్రో కారిడార్ వెంబడి కొత్త పారిశ్రామిక, వాణిజ్య హబ్‌లు ఏర్పడి స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది.
  • మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్: బస్సులు, రైళ్లు మరియు మెట్రోలను ఒకేచోట అనుసంధానించడం ద్వారా ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది.

భూసేకరణ కష్టాలు లేవు!

ఈ ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అతిపెద్ద సానుకూల అంశం భూసేకరణ. ORR నిర్మాణ సమయంలోనే సర్వీస్ రోడ్డు పక్కన రీజినల్ రింగ్ రైల్/మెట్రో కోసం ఇప్పటికే 25 మీటర్ల స్థలాన్ని కేటాయించి ఉంచారు. దీనివల్ల ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ప్రభుత్వం త్వరితగతిన డీపీఆర్ (DPR) సిద్ధం చేసే అవకాశం ఉంది.

ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు:

  • స్కైవాక్‌లు: ORR ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ల నుండి మెట్రో స్టేషన్లకు చేరుకోవడానికి అధునాతన స్కైవాక్‌లు నిర్మిస్తారు.
  • భారీ పార్కింగ్: సొంత వాహనాల్లో వచ్చేవారి కోసం ప్రతి స్టేషన్ వద్ద విశాలమైన పార్కింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది.
  • నిపుణుల మాట: "ఔటర్ చుట్టూ మెట్రో రావడం వల్ల హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న సాటిలైట్ టౌన్‌షిప్‌లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఇది భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది."
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick