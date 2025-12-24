Hyderabad Shock: ఐటీ హబ్లో ఆఫీస్ డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పడిపోయిందా?
బలమైన గృహ విక్రయాలు ఉన్నప్పటికీ, 2025లో హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్ 19% తగ్గింది. ఈ విషయంలో హైదరాబాద్ ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాలతో ఎలా పోల్చబడుతోంది అంటే ఇదే వివరాలు.
కోవిడ్ మహమ్మారి అనంతరం భారత రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మంచి రోజులు వచ్చాయి. ఈ రంగం క్రమంగా స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో కమర్షియల్, రెసిడెన్షియల్ విభాగాల్లో భారీ చలనం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోనే అత్యుత్తమ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా భావించబడుతున్న హైదరాబాద్, నివాస గృహాల అమ్మకాల విషయంలో మంచి ప్రదర్శన చూపుతోంది. అయితే 2025లో ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్ విషయంలో మాత్రం హైదరాబాద్ ఇతర మెట్రోలతో పోలిస్తే వెనుకబడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాలతో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో పోటీ పడుతూ, కొన్ని సందర్భాల్లో—ముఖ్యంగా రెసిడెన్షియల్ అమ్మకాలలో—వాటిని మించిపోయింది కూడా. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ‘హైడ్రా’ ప్రవేశంతో కొంతకాలం డిమాండ్ తగ్గినప్పటికీ, ఆ తర్వాత మళ్లీ మార్కెట్ పుంజుకుంది. అనారాక్, నైట్ ఫ్రాంక్, కాలియర్స్ వంటి ప్రముఖ కన్సల్టెన్సీ సంస్థలు తమ నివేదికల్లో ఈ రికవరీని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయి.
అయితే కమర్షియల్ ఆఫీస్ లీజింగ్ విభాగాన్ని లోతుగా పరిశీలిస్తే భిన్నమైన దృశ్యం కనిపిస్తోంది.
కాలియర్స్ ఇండియా విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం, దేశంలోని టాప్ 7 నగరాల్లో 2025లో మొత్తం ఆఫీస్ లీజింగ్ 6 శాతం పెరిగి 7.15 కోట్ల చదరపు అడుగులకు చేరనుంది. దేశీయ, విదేశీ కంపెనీల నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతుండగా, ముఖ్యంగా ఐటీ, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ (BFSI) రంగాలే ఈ డిమాండ్కు ప్రధాన కారణంగా ఉన్నాయి. వచ్చే ఏడాది లీజింగ్ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని నివేదిక అంచనా వేస్తోంది.
జాతీయ స్థాయిలో పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్ మాత్రం గణనీయమైన పతనాన్ని నమోదు చేసింది. 2025లో హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ లీజింగ్ 1.01 కోట్ల చదరపు అడుగులకే పరిమితం కానుంది. ఇది గత ఏడాది 1.25 కోట్ల చదరపు అడుగులతో పోలిస్తే 19 శాతం తగ్గుదల. ఫలితంగా, ఆఫీస్ లీజింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో హైదరాబాద్ పలు నగరాల వెనుకకు వెళ్లింది.
ఉదాహరణకు:
- చెన్నై 41 శాతం వృద్ధితో 96 లక్షల చదరపు అడుగుల లీజింగ్ సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది
- ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ 16 శాతం వృద్ధితో 1.13 కోట్ల చదరపు అడుగులకు చేరింది
- పుణే 37 శాతం పెరుగుదలతో 78 లక్షల చదరపు అడుగుల లీజింగ్ నమోదు చేసింది
- కోల్కతా, బెంగళూరు నగరాలు 38 శాతం స్థిరమైన వృద్ధిని చూపాయి
- బెంగళూరు వృద్ధి మాత్రం కేవలం 2 శాతమే
- ముంబైలో లీజింగ్ 5 శాతం తగ్గి 95 లక్షల చదరపు అడుగులకు పరిమితమైంది
ఈ గణాంకాలు చూస్తే, హైదరాబాద్ నివాస గృహాల మార్కెట్లో బలంగా ఉన్నప్పటికీ, కమర్షియల్ ఆఫీస్ లీజింగ్ విషయంలో ఇతర నగరాలతో పోటీపడడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని స్పష్టమవుతోంది. అయితే ఐటీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు (GCCs) నుంచి డిమాండ్ రాబోయే నెలల్లో పెరిగే అవకాశముందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్ మళ్లీ తన కోల్పోయిన స్థానాన్ని తిరిగి పొందుతుందని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ పరిస్థితి మిశ్రమంగా ఉంది—ఒకవైపు హౌసింగ్ డిమాండ్ బలంగా ఉండగా, మరోవైపు ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్లో మందగమనం కొనసాగుతోంది.