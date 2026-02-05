Hyderabad IT Employee Suicide: హైదరాబాద్లో విషాదం.. పని ఒత్తిడితో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఆత్మహత్య!
Hyderabad IT Employee Suicide: హైదరాబాద్లో విషాదం.. గచ్చిబౌలిలోని ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలో పనిచేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ సతీష్, పని ఒత్తిడి తట్టుకోలేక మియాపూర్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
Hyderabad IT Employee Suicide: హైదరాబాద్లోని ఐటీ కారిడార్లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగంలో పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడిని భరించలేక ఓ యువ ఇంజినీర్ తన ప్రాణాలను తీసుకున్నాడు. ఈ కలచివేసే ఘటన మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వెలుగుచూసింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమలాపురం ప్రాంతానికి చెందిన సతీష్ (31) గచ్చిబౌలిలోని ఒక ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏడాది క్రితమే సతీష్కు వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన తన భార్య మరియు సోదరుడితో కలిసి మియాపూర్లోని బీకే ఎన్క్లేవ్లో నివాసం ఉంటున్నారు.
ఇటీవల సంక్రాంతి పండుగ కావడంతో సతీష్ భార్య సొంతూరుకు వెళ్లారు. ఇంట్లో భార్య లేని సమయంలో, మానసిక వేదనకు గురైన సతీష్ తన గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. సోదరుడు గమనించి సమాచారం అందించడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు
సమాచారం అందుకున్న మియాపూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కారణం: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి (Work Pressure) తట్టుకోలేకే సతీష్ ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులు నిర్ధారించారు.
తదుపరి చర్యలు: మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన ఐటీ ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్న మానసిక ఒత్తిడిపై మరోసారి చర్చకు దారితీసింది.