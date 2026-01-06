  • Menu
Hyderabad Infrastructure: స్టీల్ బ్రిడ్జ్ & కారిడార్-2 తో రోజు వారీ ట్రాఫిక్ సమస్యలు దూరం చేయవచ్చా?

Highlights

హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేలా 18 కి.మీ. ఎలివేటెడ్ కారిడార్-2 రానుంది. హకీంపేట వద్ద భూగర్భ సొరంగం, అతిపెద్ద స్టీల్ బ్రిడ్జితో ఈ ప్రాజెక్టు 3 ఏళ్లలో పూర్తికానుంది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు త్వరలోనే చెక్ పడనుంది. జీహెచ్‌ఎంసీ (GHMC), హెచ్‌ఎండీఏ (HMDA) అధికారులు ఎలివేటెడ్ కారిడార్-2 నిర్మాణానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా నగరంలోనే అతిపెద్ద స్టీల్ బ్రిడ్జిని నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే ఇందిరా పార్క్ నుండి వి.ఎస్.టి (VST) వరకు నిర్మించిన స్టీల్ బ్రిడ్జి నగర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది.

ఎలివేటెడ్ కారిడార్లతో రోడ్డు నెట్‌వర్క్ పునర్నిర్మాణం

ప్యారడైజ్ జంక్షన్ నుండి బోయిన్‌పల్లి డైరీ ఫామ్ వరకు 5.18 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్ కారిడార్-1 పనులు ఇప్పటికే కొనసాగుతున్నాయి. రెండో కారిడార్ సికింద్రాబాద్ నుండి వెస్ట్ మారేడ్‌పల్లి, కార్ఖానా, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బొల్లారం, హకీంపేట, తూంకుంట మీదుగా శామీర్‌పేట ఓఆర్ఆర్ (ORR) జంక్షన్ వరకు ఉంటుంది. ఇది పూర్తయితే సికింద్రాబాద్ నుండి రాజీవ్ రహదారి మరియు ఓఆర్ఆర్ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తప్పుతాయి. ప్రస్తుతం గజ్వేల్, సిద్ధిపేట, కరీంనగర్ మార్గాల్లో ప్రతిరోజూ ఎదురవుతున్న భారీ ట్రాఫిక్ జామ్‌లకు ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కానుంది.

భూసేకరణ మరియు మెగా ప్రాజెక్టు వివరాలు

కారిడార్-2 కోసం అధికారులు 192 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ఇందులో 114.50 ఎకరాల రక్షణ శాఖ భూమి, 78.39 ఎకరాల ప్రైవేట్ భూమి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మొత్తం 967 కట్టడాలను తొలగించనున్నారు. స్థానిక ప్రజల సౌకర్యార్థం తిరుమలగిరి, అల్వాల్ వద్ద ఎంట్రీ/ఎగ్జిట్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు.

స్టీల్ బ్రిడ్జి మరియు అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్

మొత్తం 18.15 కిలోమీటర్ల పొడవులో, 11.52 కి.మీ మేర స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తారు. హకీంపేట ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ వద్ద రక్షణ శాఖ నిబంధనల కారణంగా 6 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల భూగర్భ సొరంగాన్ని (Underground Tunnel) నిర్మించనున్నారు. సుమారు ₹4,263 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టును మూడేళ్లలో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇది పూర్తయితే ఎన్.హెచ్-44 (NH-44) పై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

సమయపాలన మరియు పూర్తి

ఇందిరా పార్క్-VST స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి రెండున్నర ఏళ్లు పట్టగా, కారిడార్-2 పనులు మరో రెండు నెలల్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. మూడేళ్లలో ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

