హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీ: బీఆర్ఎస్ నిరసనలు, రాజకీయ వేడి
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి హిల్ట్ విపరీతం సృష్టిస్తోంది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ (HILT) పాలసీపై ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, ప్రతిపక్ష విమర్శలు, మరియు బీఆర్ఎస్ (BRS) పోరుబాటే రాజకీయ వాతావరణాన్ని చేస్తోంది.
హిల్ట్ పాలసీ: ప్రభుత్వం ఏమి చేయబోతోంది?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నవంబర్ 22న ప్రవేశపెట్టిన ఈ పాలసీ ద్వారా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) లోపల ఉన్న 22 పారిశ్రామిక పార్కులు, 9,292 ఎకరాల భూములను మల్టీ-యూజ్ జోన్లుగా మార్చడానికి ప్రణాళిక ఉంది. ఈ మార్పు వల్ల భవిష్యత్తులో ఈ భూములను పారిశ్రామిక అవసరాలు, వాణిజ్య లేదా నివాస అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వం అంటోంది, “హిల్ట్ పాలసీ వల్ల హైదరాబాద్లో కాలుష్యం తగ్గుతుంది, పారిశ్రామిక వాడల సమీకరణ బాగుపడుతుంది.” కానీ ప్రతిపక్షాలు ఈ నిర్ణయాన్ని తారుమారుగా చెబుతూ, లక్షల కోట్ల ప్రభుత్వ భూములను చౌకగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇవ్వడానికి సర్కారు ప్రయత్నిస్తున్నదని ఆరోపిస్తున్నాయి.
బీఆర్ఎస్ పోరుబాటు: ప్రజాసేవకుల పక్షంలో
ప్రధాన ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నేతలు హిల్ట్పై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారిద్వారా, “విలువైన ప్రభుత్వ భూములను అత్యల్ప ధరకే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కేటాయించడానికి కుట్ర జరుగుతోంది. సుమారు 5 లక్షల కోట్ల విలువైన భూములను ఈ పాలసీ ద్వారా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో మార్చుతున్నారు” అని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బీఆర్ఎస్ నేతలు, సీనియర్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో, భూములను పరిశీలిస్తూ నిజమైన పరిస్థితులను అంచనా వేసే ఎనిమిది బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. పారిశ్రామిక వాడలను సందర్శించి స్థానిక ప్రజల అభ్యర్థనలు, భవిష్యత్తు అవసరాలను తెలుసుకోవడమే లక్ష్యం.
ప్రతిపక్షం సవాళ్లు, కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ, HILT పాలసీ ద్వారా సర్కారు భూములను చౌకగా కట్టబెట్టే కుట్రలో ఉన్నదని బలంగా విమర్శిస్తోంది. భూములను మార్కెట్ విలువ కన్నా కేవలం 30% రేటులో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ద్వారా కేటాయించడం పేద ప్రజలకు నష్టంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
అదేవిధంగా, పారిశ్రామిక భూములను వాణిజ్య లేదా నివాస ఉపయోగానికి మార్చడం ద్వారా పేదలకు అస్తిత్వం కల్పించే అవకాశం తగ్గుతుందని, ప్రభుత్వం పెద్ద స్కామ్ చేపట్టిందని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
కేటీఆర్ చర్యలు: భూములను రక్షించేందుకు బృందాలు
బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ, “సర్కారు చౌకగా కేటాయిస్తున్న భూములను తిరిగి తీసుకుంటాము. చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. పారిశ్రామిక వేత్తలను భూ కుంభకోణంలో భాగం కాకుండా చూసుకుంటాం. ఫ్యూచర్ సిటీ వంటి ప్రాంతాల్లో వందల కోట్ల విలువైన భూములను సరైన వ్యక్తులకు కేటాయిస్తాం” అని అన్నారు.
అంతేకాక, కేటీఆర్ బృందాలతో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు, అఖిల పక్ష సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి, నిజ నిర్ధారణతో భూముల ధరకుదో తెలుసుకోవడం, అవసరమైతే న్యాయస్థానాల్లో పోరాడడం జరుగుతుందని తెలిపారు.
సమగ్ర పరిస్థితి: హిల్ట్ దుమారం కొనసాగుతుందా?
ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ బృందాలు పారిశ్రామిక వాడలను సందర్శించి, వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించాయి. ఇంతకు మించి ప్రభుత్వం వెనక్కడుగు వేస్తుందా, లేదా ప్రతిపక్ష పోరాటం కొనసాగుతుందా అనేది సమీప భవిష్యత్తులో స్పష్టమవుతుంది.
హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీ, హిల్ట్, బీఆర్ఎస్ పోరుబాటు, మరియు ప్రభుత్వ-ప్రతిపక్ష వాగ్వాదాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హీటింగ్ కొనసాగుతోంది. భవిష్యత్తులో పాలసీ అమలు ఎలా జరుగుతుందో, మరియు భూముల రక్షణలో బీఆర్ఎస్ ఎన్ని విజయాలు సాధిస్తుందో చూడాలి.