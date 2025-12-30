Hyderabad: వరల్డ్ టాప్ 10 నగరాల్లో హైదరాబాద్ – విశేషాలు, ఎందుకు ప్రత్యేకం?
2024 సావిల్స్ గ్రోత్ హబ్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, హైదరాబాద్ భారత్ లోని నూతన ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా, ఐటీ, ఫార్మా, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచ టాప్ 10 నగరాల్లో చోటు దక్కించుకుంది.
ప్రపంచంలోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 2024 సావిల్స్ గ్రోత్ హబ్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, ఆసియా ఖండంలోని నగరాలు అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నవి. ఇందులో భారత్ నుంచి నాలుగు నగరాలు చోటు పొందిన విషయం ప్రత్యేకం. ఈ నివేదికలో ఆర్థిక వ్యవస్థ, జనాభా, సంపద వంటి అంశాలను బట్టి 230 నగరాలను విశ్లేషించి, 2033 నాటికి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయగల కీలక వృద్ధి కేంద్రాలను గుర్తించారు.
ప్రస్తుత ప్రపంచ జనాభాలో 55% మంది నగరాల్లో నివసిస్తుంటారు. ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనాల ప్రకారం, 2050 నాటికి ఈ సంఖ్య 70% కు చేరనుందని, అదనంగా సుమారు 2.5 బిలియన్ల మంది నగరాల్లోకి వలస రావడం ఆశించబడుతోంది.
టాప్ 10 నగరాలు – 2024 Savills Growth Hubs Index
- బెంగళూరు – దాదాపు $360 బిలియన్ల GDP తో భారత్ లో అత్యంత ఉత్పాదక నగరంగా గుర్తింపు. ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, ఇంటర్నేషనల్ టెక్ పార్క్, బాగ్మన్ టెక్ పార్క్ వంటి టెక్ హబ్లు ఈ నగరాన్ని ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంగా నిలిపాయి.
- హో చి మిన్ సిటీ – వియత్నాం ఆర్థిక శక్తి కేంద్రం. GDP US$121 బిలియన్, GRDP US$9,600. మైనింగ్, సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, వ్యవసాయం, నిర్మాణం, పర్యాటకం, ఫైనాన్స్, వాణిజ్యం వంటి రంగాల్లో వేగవంతమైన వృద్ధి.
- దిల్లీ – వేగవంతమైన జనాభా విస్తరణ, ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుదల, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, వలసల ప్రవాహం ఈ నగర వృద్ధికి కారణం.
- హైదరాబాద్ – తెలంగాణ రాజధాని, ఐటీ, ఫార్మస్యూటికల్, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా, అమెజాన్, గూగుల్, డెల్, టాటా, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి సంస్థలకు ఆతిథ్యం. కొత్త ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా భారతీయ నగరాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.
- ముంబై – ఆకాశహర్మ్యాలు, స్టార్టప్ హబ్లు, రియల్ ఎస్టేట్, కొత్త ఆవిష్కరణలు, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు భారత ఆర్థిక రాజధానిగా ముంబైను నిలిపాయి.
- షెన్జెన్ – చైనాలో షాంఘై, బీజింగ్ తర్వాత మూడవ అతిపెద్ద నగర కేంద్రం. 2022లో ఆర్థిక వ్యవస్థ 3.24 ట్రిలియన్ RMB; ఆధునిక సాంకేతికత, ఆర్థిక సేవలు, లాజిస్టిక్స్, పరిశ్రమలలో బలమైన వృద్ధి.
- గ్వాంగ్జౌ – పటిష్ట ఉత్పాదక స్థావరం, విస్తృత లాజిస్టిక్స్, విస్తరిస్తున్న టెక్ రంగం; చైనా గ్రేటర్ బే ఏరియాలో కీలక పిల్లర్.
- సూజో – ఆధునిక తయారీ, బయోటెక్, కొత్త ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ కారణంగా వేగవంతమైన అభివృద్ధి.
- రియాద్ – సౌదీ అరేబియా "విజన్ 2030" ప్రకారం రియాద్ ని ఆధునీకరించడం, భవిష్యత్తుకు సరైన ప్రాజెక్ట్లు మరియు మౌలిక సదుపాయాలపై కృషి.
