Global Cities: టాప్ 10 ప్రపంచ నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ కీలక గ్రోత్ హబ్గా అవతరించింది
2024 సావిల్స్ గ్రోత్ హబ్స్ ఇండెక్స్లో ఆసియా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇందులో భారతదేశానికి చెందిన బెంగళూరు, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ మరియు ముంబై నగరాలు 2033 నాటికి ప్రపంచ పట్టణ వృద్ధిలో ముందంజలో ఉండబోతున్నాయి.
2024 సంవత్సరానికి సంబంధించి 'సావిల్స్ గ్రోత్ హబ్స్ ఇండెక్స్' ఆసియాను అత్యుత్తమ ప్రాంతంగా పేర్కొంది. ఈ ప్రాంతంలోని నగరాలు అధిక ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని, వేగవంతమైన జనాభా వృద్ధిని మరియు పెరుగుతున్న సంపదను కలిగి ఉన్నాయని ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 230 నగరాలను పరిశీలించిన ఈ నివేదిక, 2033 నాటికి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన చోదక శక్తులుగా నిలిచే పట్టణ కేంద్రాలను గుర్తించింది. అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో భారతదేశానికి చెందిన బెంగళూరు, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ మరియు ముంబై నగరాలు అగ్రగామిగా ఉన్నాయి.
1. బెంగళూరు, ఇండియా – భారత సిలికాన్ వ్యాలీ
2023లో సుమారు 360 బిలియన్ డాలర్ల జీడీపీతో బెంగళూరు భారతదేశపు అత్యంత ఉత్పాదక నగరాల్లో ఒకటిగా ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, మాన్యతా టెక్ పార్క్ వంటి పెద్ద టెక్ పార్కుల ఉనికి వల్ల ఇక్కడ పెట్టుబడులు మరియు వృద్ధి వెల్లువలా కొనసాగుతున్నాయి.
2. హో చి మిన్ సిటీ, వియత్నాం – ఆర్థిక శక్తి
2023లో దాదాపు 121 బిలియన్ డాలర్ల జీడీపీతో ఈ నగరం జాబితాలో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. వ్యవసాయం, నిర్మాణం, పర్యాటకం మరియు వాణిజ్యం వంటి రంగాలు ఈ నగరాన్ని వియత్నాం ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్రధారిగా నిలబెట్టాయి.
3. ఢిల్లీ, ఇండియా – వేగవంతమైన విస్తరణ
జనాభా, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఆర్థిక వృద్ధి కారణంగా ఢిల్లీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల ఇది అంతర్జాతీయ పట్టణ కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందుతోంది.
4. హైదరాబాద్, ఇండియా – ఆవిష్కరణల కేంద్రం
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ పరిశ్రమలు మరియు ఆవిష్కరణలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతోంది. ఐటీ, ఫార్మా మరియు ఆటోమొబైల్ రంగాలు ఇక్కడ వర్ధిల్లుతున్నాయి. అమెజాన్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల ఉనికి వల్ల ఇది పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయమైన ప్రాంతంగా మారింది.
5. ముంబై, ఇండియా – ఆర్థిక మరియు స్టార్టప్ రాజధాని
భారతదేశ ఆర్థిక రాజధానిగా ముంబై తన శక్తిని మరింత పెంచుకుంటోంది. రియల్ ఎస్టేట్, స్టార్టప్లు మరియు మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన వృద్ధి వల్ల ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంది.
6. షెన్జెన్, చైనా – చైనా సిలికాన్ వ్యాలీ
అధునాతన సాంకేతికత, ఆర్థిక సేవలు మరియు ఆధునిక పరిశ్రమలతో షెన్జెన్ ప్రపంచ ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది.
7. గ్వాంగ్జౌ, చైనా – తయారీ మరియు టెక్ పవర్హౌస్
బలమైన తయారీ రంగం మరియు విస్తారమైన లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్ కారణంగా గ్వాంగ్జౌ ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
8. సుజౌ, చైనా – ఆవిష్కరణల ఆధారిత వృద్ధి
బయోటెక్ మరియు ఆవిష్కరణల పై దృష్టి సారించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ కారణంగా సుజౌ చైనాలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
9. రియాద్, సౌదీ అరేబియా – విజన్ 2030 మార్పు
'విజన్ 2030' ప్రణాళికతో రియాద్ నగరం ప్రపంచంలోని అత్యంత సౌకర్యవంతమైన నగరాల్లో ఒకటిగా మారడానికి భారీ మార్పులకు లోనవుతోంది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ఇక్కడ వేగంగా జరుగుతోంది.
ఆర్థిక మూలాలు, ఆవిష్కరణలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల కలయిక వల్ల ఆసియా ప్రపంచ వృద్ధికి నాయకత్వం వహిస్తోంది. ముఖ్యంగా ముందంజలో ఉన్న నాలుగు భారతీయ నగరాలు భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను రూపొందించడంలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించనున్నాయి.