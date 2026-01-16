  • Menu
Hot Air Balloon Festival Starts in Hyderabad: గోల్కొండ చెంత 'హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్' షురూ!

Highlights

హైదరాబాద్ గోల్కొండ కోట దగ్గర 'హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్' ప్రారంభమైంది. మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ప్రారంభించిన ఈ వేడుకల టికెట్ ధరలు, వేదిక వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

భాగ్యనగర వాసులకు పర్యాటక శాఖ సరికొత్త అనుభూతిని పరిచయం చేస్తోంది. చారిత్రక గోల్కొండ కోట సమీపంలోని గోల్ఫ్ క్లబ్ వేదికగా ‘హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్’ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. శుక్రవారం ఉదయం రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఈ వేడుకలను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

స్వయంగా విహరించిన మంత్రి

ఈ సాహస యాత్రను ప్రారంభించడమే కాకుండా, మంత్రి జూపల్లి స్వయంగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్‌లో ప్రయాణించి అందరినీ ఉత్సాహపరిచారు. సుమారు గంటన్నర పాటు గగనతలంలో 13 కిలోమీటర్ల మేర ఆయన విహరించారు.

మంత్రి ఏమన్నారంటే:

"ఆకాశం నుంచి భాగ్యనగరాన్ని, ఇక్కడి చారిత్రక కట్టడాలను వీక్షించడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ‘డెస్టినేషన్ తెలంగాణ’ బ్రాండ్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడంలో ఇలాంటి సాహస క్రీడలు ఎంతో దోహదపడతాయి."

ఫెస్టివల్ వివరాలు ఇవే:

తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (TSTDC) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు:

వేదిక: గోల్కొండ గోల్ఫ్ క్లబ్ పరిసరాలు.

ముగింపు: ఈ ఫెస్టివల్ జనవరి 18వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.

టికెట్ ధరలు: రైడ్ రకం మరియు వయస్సును బట్టి రూ. 500 నుంచి రూ. 1,500 వరకు నిర్ణయించారు.

బుకింగ్: టికెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయం కలదు.

పర్యాటకులకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్

నగరవాసులకు వీకెండ్ వినోదాన్ని పంచేందుకు ఈ ఫెస్టివల్ ఒక మంచి వేదికగా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు, సాహస క్రీడల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది గొప్ప అవకాశం. గాలిలో తేలుతూ నగరాన్ని వీక్షించేందుకు నగరవాసులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.

