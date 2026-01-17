  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Hot Air Balloon Festival 2026 Hyderabad: హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్.. మీరు వెళ్తున్నారా? టికెట్ల వివరాలు ఇవే!

Hot Air Balloon Festival 2026 Hyderabad: హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్.. మీరు వెళ్తున్నారా? టికెట్ల వివరాలు ఇవే!
x
Highlights

హైదరాబాద్‌లో ఉత్సాహంగా సాగుతున్న హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ 2026. గోల్కొండ కోట, పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో బెలూన్ రైడ్స్, నైట్ గ్లో షో విశేషాలు మరియు టికెట్ బుకింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

హైదరాబాద్ నగరం సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. విదేశాల్లో మాత్రమే కనిపించే 'హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్' ఇప్పుడు మన భాగ్యనగరంలో కనువిందు చేస్తోంది. తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' థీమ్‌తో నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుకకు నగరవాసుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. జనవరి 16న ప్రారంభమైన ఈ సంబరాలు జనవరి 18 (ఆదివారం) వరకు కొనసాగనున్నాయి.

ఎక్కడ? ఏమిటి ప్రత్యేకత?

ఈసారి ఫెస్టివల్‌ను చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కోట పరిసరాల్లోని హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ క్లబ్ వద్ద నిర్వహిస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ బెలూన్లు: జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్ వంటి దేశాల నుండి సుమారు 18 రకాల రంగురంగుల బెలూన్లను తెప్పించారు.

నిపుణుల పర్యవేక్షణ: వీటిని నడపడానికి ఆయా దేశాల నుండే ప్రత్యేక పైలట్లు, నిపుణులు తరలివచ్చారు.

వ్యూ: బెలూన్‌లో ప్రయాణిస్తూ ఆకాశం నుండి గోల్కొండ కోట అందాలను, నగరం యొక్క పక్షుల చూపును (Bird’s eye view) చూడటం ఒక మరపురాని అనుభూతి.

సాయంత్రం వేళ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో సందడి

మీరు గోల్కొండ వరకు వెళ్లలేకపోతే, సికింద్రాబాద్‌లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో సాయంత్రం వేళ ఈ క్రింది విశేషాలను చూడవచ్చు:

  1. టెదర్డ్ రైడ్స్ (Tethered Rides): బెలూన్లను తాళ్లతో కట్టి ఉంచి 50 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగురవేస్తారు. ఇది 10 నిమిషాల పాటు సాగే మినీ అడ్వెంచర్.
  2. నైట్ గ్లో షో: చీకటి పడ్డాక బెలూన్లలోని మంటల వెలుగులో ఆకాశం రంగురంగుల కాంతులతో వెలిగిపోతుంది. ఇది చూసేందుకు రెండు కళ్లు చాలవు.

టికెట్లు & నిబంధనలు:

ఈ సాహసయాత్రలో మీరు భాగస్వాములు కావాలంటే టికెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.

బుకింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్: BookMyShow ద్వారా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పరిమితి: ఒక బెలూన్‌లో గరిష్టంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రయాణించవచ్చు.

వయస్సు: 5 ఏళ్లు దాటిన వారికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది.

సమయం: ఉదయం పూట లాంగ్ రైడ్స్, సాయంత్రం 5 గంటల నుండి టెదర్డ్ రైడ్స్ ప్రారంభమవుతాయి.

ముగింపు: ఆదివారం నాటితో ఈ వేడుకలు ముగియనున్నాయి. మీరు కూడా పక్షిలా ఆకాశంలో విహరించాలనుకుంటే వెంటనే ప్లాన్ చేసుకోండి!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick