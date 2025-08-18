  • Menu
Heavy Rains: ముంబయిలో రెడ్‌ అలర్ట్‌.. విమానయాన సంస్థల సూచనలు

ముంబయి నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు జనజీవనాన్ని స్తంభింపజేశాయి. రోడ్లు జలమయమై ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కొన్ని రోజులుగా నిరంతర వర్షాల కారణంగా దిగువ ప్రాంతాలు, రైల్వే మార్గాలు, రహదారులు నీటమునిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ఆగస్టు 21 వరకు మహారాష్ట్ర, ముంబయిలోని అనేక ప్రాంతాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని బీఎంసీ (బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) పౌరులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

వర్షాల తీవ్రత పెరగడంతో విమానయాన సంస్థలు కూడా అలర్ట్‌ జారీ చేశాయి.

ఇండిగో (IndiGo): ప్రయాణికులు విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందు తమ వెబ్‌సైట్‌ తనిఖీ చేసి ఫ్లైట్‌ వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచించింది.

ఆకాశ ఎయిర్ (Akasa Air): వీలైనంత త్వరగా ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకోవాలని తెలిపింది.

స్పైస్‌జెట్ (SpiceJet): ఎప్పటికప్పుడు తాజా అప్‌డేట్స్ కోసం అధికారిక వనరులను తనిఖీ చేయాలని సూచించింది.

వరదలతో పాటు ప్రమాదాలు కూడా

కుండపోత వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్ర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆదివారం తూర్పు శివారులోని విక్రోలీ పార్క్‌సైట్‌ వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడి ఇద్దరు మృతి చెందగా, పలువురు గాయపడ్డారు. మృతులను **శాలు మిశ్రా (19), సురేష్ మిశ్రా (50)**లుగా గుర్తించారు. శనివారం ఒక్కరోజే అనేక ప్రాంతాల్లో 200 మి.మీ.లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

