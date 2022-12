Guvvala Balaraju: రాజకీయ కక్షతోనే ఎమ్మెల్సీ కవితను వేధిస్తున్నారు

Guvvala Balaraj: రాజకీయ కక్షతోనే ఎమ్మెల్సీ కవితను వేధిస్తున్నారని కడిగిన ముత్యంలా కవిత కేసు నుంచి బయటకు వస్తారని ప్రభుత్వ విప్‌ గువ్వల బాలరాజు అన్నారు. కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేయడానికే బీజేపీ ఇటువంటి పనులు చేస్తోందంటున్న గువ్వల బాలరాజు.