Tamilisai Soundararajan:గవర్నర్ తమిళిసై మానవీయత.. రోడ్డుపై గాయాలతో ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తించి చలించిన గవర్నర్

Highlights *డాక్టర్‌గా క్షతగాత్రునికి ప్రథమచికిత్స చేసిన తమిళిసై

Tamilisai Soundararajan: తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై మానవీయతను చాటుకున్నారు. పాండిచ్చేరి పర్యటనకు వెళ్లిన గవర్నర్ తమిళిసై హైదరాబాద్‌ వస్తూ మార్గ మధ్యలో రోడ్డు ప్రమాద బాధితుడిని చూసి చలించిపోయారు. రక్తగాయాలతో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని గుర్తించిన తమిళిసై, డాక్టరుగా సేవలు అందించారు. రక్తగాయాలను శుభ్రపరచి, కట్టుకట్టి ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సమీపం ఆస్పత్రికి తరలించారు.