TGPSC గ్రూప్-3 అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్... రేపటి నుంచి సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్
తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) గ్రూప్-3 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. గ్రూప్-3 మెరిట్ జాబితాలో స్థానం సంపాదించిన అభ్యర్థులకు రేపటి (నవంబర్ 10, సోమవారం) నుండి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన (సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్) ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈ వెరిఫికేషన్ నవంబర్ 26వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది.
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో వెరిఫికేషన్
గ్రూప్-3 పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని నాంపల్లిలో గల తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో జరుగుతుందని TGPSC స్పష్టం చేసింది.
ముఖ్య సూచనలు
♦ వెరిఫికేషన్కు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ అసలు ధ్రువపత్రాలను (Original Certificates) తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి.
♦ అసలు సర్టిఫికెట్లతో పాటు, రెండు సెట్ల జిరాక్స్ కాపీలను (ఫోటోకాపీలను) కూడా వెంట తీసుకురావాలని కమిషన్ సూచించింది.
♦ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన సమగ్ర వివరాల కోసం అభ్యర్థులు కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని TGPSC సూచించింది.
నియామక వివరాలు ఇవే..
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 1,388 గ్రూప్-3 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
|వివరాలు
|తేదీ/సంఖ్య
|మొత్తం పోస్టులు
|1,388
|రాత పరీక్ష తేదీలు
|నవంబర్ 17 & 18, 2024
|హాజరైన అభ్యర్థులు
|దాదాపు 2,67,000 మంది
|జనరల్ ర్యాంకింగ్ జాబితా విడుదల
|మార్చి 14, 2025
సుమారు ఏడాది పాటు వేచి ఉన్న అభ్యర్థులు ఇప్పుడు మెరిట్ జాబితాలో స్థానం సంపాదించి, రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు సిద్ధం కావాలని కమిషన్ పేర్కొంది.