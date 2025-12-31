Post Matric Scholarship: తెలంగాణ విద్యార్థులకు శుభవార్త… పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ గడువు పొడిగింపు
Post Matric Scholarship: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో చదువుతున్న ఎస్సీ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ (Post Metric Scholarship) దరఖాస్తు గడువును పెంచుతూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కీలక సమాచారం:
కొత్త గడువు: మార్చి 31, 2026 వరకు.
ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?: ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ మరియు ఇతర ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న అర్హత గల ఎస్సీ విద్యార్థులు.
దరఖాస్తు రకాలు: అటు కొత్తగా అప్లై చేసే వారు (Fresh) మరియు ఇప్పటికే పొందుతూ రెన్యువల్ (Renewal) చేసుకునే వారు కూడా ఈ గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనికలు:
అధికారుల సూచన: జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి ఉపసంచాలకులు ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. సాంకేతిక కారణాలు లేదా ఇతర ఇబ్బందుల వల్ల ఇప్పటివరకు దరఖాస్తు చేసుకోలేని విద్యార్థులు ఈ పొడిగించిన గడువును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
సకాలంలో పూర్తి చేయండి: చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, మార్చి చివరి వరకు వేచి చూడకుండా వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.
దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలు (Checklist):
♦ ఆధార్ కార్డు (మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉండాలి)
♦ కుల ధృవీకరణ పత్రం (Caste Certificate)
♦ ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం (Income Certificate - ప్రభుత్వం సూచించిన గడువులోపు తీసినది)
♦ బ్యాంక్ పాస్ బుక్ జిరాక్స్
♦ గత విద్యా సంవత్సరం మార్కుల జాబితా
♦ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్
ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఆర్థిక భరోసా లభించనుంది.