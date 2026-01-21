Good News for Hyderabadis: ఒకే టికెట్తో బస్సు, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణం.. ఇక ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్!
హైదరాబాద్లో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ మరియు ఆర్టీసీ బస్సులను అనుసంధానం చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఒకే టికెట్తో అన్నింటిలో ప్రయాణించే వెసులుబాటు కలగనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
హైదరాబాద్లో నివసించే సామాన్యులకు, నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. నగరంలోని వివిధ రవాణా వ్యవస్థలైన మెట్రో రైలు, టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు మరియు ఎంఎంటీఎస్ (MMTS) సర్వీసులను అనుసంధానం చేస్తూ ఒకే గొడుగు కిందికి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు టికెట్ల కోసం పదేపదే క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఒకే టికెట్ లేదా కార్డుతో నగరమంతా చుట్టేయవచ్చు.
సమగ్ర రవాణా వ్యవస్థ - ముఖ్య ఉద్దేశాలు:
రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఈ కీలక ప్రణాళికను వెల్లడించారు. దీనివల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఇవే:
ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ: ఇంటి నుంచి స్టేషన్కు, స్టేషన్ నుంచి ఆఫీస్కు చేరుకోవడం సులభతరం అవుతుంది.
ట్రాఫిక్ తగ్గింపు: సొంత వాహనాల వాడకం తగ్గి, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుంది.
సమయం ఆదా: వేర్వేరు టికెట్ల కోసం సమయం వృధా కాకుండా ఒకే కార్డుతో అన్ని సర్వీసులను వాడుకోవచ్చు.
స్టేషన్ల వద్ద కీలక మార్పులు:
నగరంలోని 51 ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల రూపురేఖలను మార్చాలని ప్రభుత్వం జీహెచ్ఎంసీని ఆదేశించింది.
- రోడ్ల విస్తరణ: రైల్వే స్టేషన్లకు అనుసంధానంగా ఉన్న రహదారులను విస్తరించనున్నారు.
- బస్సు రూట్ల మార్పు: రైల్వే స్టేషన్లకు అతి దగ్గరగా బస్ స్టాప్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, రైళ్ల వేళలకు అనుగుణంగా బస్సు రూట్లను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తారు.
- ఫీడర్ సర్వీసులు: ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల నుంచి సమీప కాలనీలకు చేరవేసేందుకు ప్రైవేట్ ఫీడర్ సర్వీసులను (ఆటోలు/మినీ బస్సులు) ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన చేస్తున్నారు.
ఒకే టికెట్ - ఎలా సాధ్యం?
మెట్రో, బస్సు, ఎంఎంటీఎస్.. ఈ మూడింటికి కలిపి ఒకే టికెటింగ్ వ్యవస్థను రూపొందించాలని 'మీ-సేవ' కమిషనర్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇది అమలులోకి వస్తే, ప్రయాణికులు ఒక స్మార్ట్ కార్డ్ లేదా మొబైల్ క్యూఆర్ కోడ్తో ఈ మూడు రకాల రవాణా మార్గాల్లో ప్రయాణించవచ్చు. దీనిని "మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్" దిశగా ఒక కీలక ముందడుగుగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.