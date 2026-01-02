  • Menu
Good News for Hyderabadis: అశోక్ నగర్ లింక్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం.. ఇక చిక్కడపల్లి టూ దోమలగూడ ప్రయాణం చిటికెలో!

Highlights

హైదరాబాద్ అశోక్ నగర్ వద్ద హుస్సేన్ సాగర్ నాలాపై నిర్మించిన కొత్త లింక్ బ్రిడ్జిని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరడంతో పాటు ప్రయాణ సమయం 10 నిమిషాలకు తగ్గనుంది.

నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలను తగ్గించే దిశగా మరో ముందడుగు పడింది. అశోక్ నగర్ వద్ద హుస్సేన్ సాగర్ సర్ ప్లస్ నాలాపై నూతనంగా నిర్మించిన చిక్కడపల్లి – దోమలగూడ లింక్ బ్రిడ్జిని హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్‌చార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. ఈ వంతెన అందుబాటులోకి రావడంతో ఆ ప్రాంతంలో ఏళ్ల తరబడి నెలకొన్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పడనుంది.

ప్రధాన ఆకర్షణగా లింక్ బ్రిడ్జి.. వివరాలివే:

జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా దాదాపు రూ. 6 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసింది. ఈ వంతెన అశోక్ నగర్‌లోని సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుంచి గగన్‌మహల్‌లోని ఏవీ కాలేజ్ (AV College) మధ్య డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.

వంతెన ప్రత్యేకతలు:

  • పొడవు & వెడల్పు: 48 మీటర్ల పొడవు, 12 మీటర్ల వెడల్పు.
  • లేన్లు: 7.50 మీటర్ల క్యారేజ్‌వేతో రెండు లేన్లుగా నిర్మాణం.
  • పాదచారుల కోసం: బ్రిడ్జికి రెండు వైపులా సురక్షితమైన ఫుట్‌పాత్‌ల ఏర్పాటు.
  • సిగ్నల్ ఫ్రీ: ఈ మార్గంలో ఎక్కడా సిగ్నల్స్ లేకపోవడం ప్రయాణికులకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

ప్రయాణ సమయం ఆదా.. ట్రాఫిక్ ఫ్రీ!

ఈ లింక్ బ్రిడ్జి ద్వారా చిక్కడపల్లి ప్రాంత వాసులు లిబర్టీ జంక్షన్, జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం వంటి కీలక ప్రాంతాలకు కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. గతంలో చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాల్సి వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు ఈ వంతెన వల్ల ప్రయాణ దూరం మరియు సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది.

అభివృద్ధిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యలు:

బ్రిడ్జి ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. "ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ నగరాన్ని మౌలిక సదుపాయాల పరంగా మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. రోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, పార్కులు మరియు లైట్ల ఏర్పాటుపై సమగ్ర ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నాం" అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

