Indiramma Housing Scheme: ఇల్లు కట్టుకునే వారికి ఊరట… ‘గృహలక్ష్మి’ ఇళ్లకు మళ్లీ జీవం పోసే ‘ఇందిరమ్మ ఇళ్లు’ పథకం..!!
Indiramma Housing Scheme: ఇల్లు కట్టుకోవాలనే కలతో అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిన కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించబోతోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభమై, ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా నిలిచిపోయిన ‘గృహలక్ష్మి’ పథకాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రకటించిన ‘ఇందిరమ్మ ఇళ్లు’ పథకంలో విలీనం చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో అసంపూర్తిగా మిగిలిన ఇళ్ల నిర్మాణాలకు మళ్లీ ఊపిరి పోసినట్లవుతుందని లబ్ధిదారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
‘ఇందిరమ్మ ఇళ్లు’ పథకం ప్రకటించిన వెంటనే చాలా మంది లబ్ధిదారులు ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే తుది లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు వస్తుందో లేదోనన్న అనిశ్చితి కారణంగా, కొందరు మధ్యలోనే పనులు నిలిపివేశారు. మరికొందరు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అర్థాంతరంగా నిర్మాణాలు ఆపాల్సి వచ్చింది. ఇలా వివిధ కారణాలతో ఆగిపోయిన ‘గృహలక్ష్మి’ ఇళ్ల సంఖ్య సుమారు 13 వేల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఈ అసంపూర్తి ఇళ్లన్నింటినీ ‘ఇందిరమ్మ ఇళ్లు’ పథకం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలా చేస్తే ఇప్పటికే పునాదులు వేసిన, గోడలు లేపిన ఇళ్లను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం లబ్ధిదారులకు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తూ, సొంత ఇంటి కల నెరవేరక ఆగిపోయిన పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.
ఈ చర్యతో ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ఇప్పటికే ప్రారంభమైన నిర్మాణాలను పూర్తిచేయడం ద్వారా కొత్తగా మొదలుపెట్టే ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, వేగంగా ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే లబ్ధిదారుల్లో ప్రభుత్వంపై నమ్మకం మరింత బలపడుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయితే కేవలం ఒక కుటుంబానికే కాదు, ఆ ప్రాంత ఆర్థిక చలనం పెరగడానికీ ఇది దోహదపడుతుంది. నిర్మాణ రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం, స్థానిక వ్యాపారాలకు లాభం కలగడం వంటి పరోక్ష ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, ‘గృహలక్ష్మి’ ఇళ్లను ‘ఇందిరమ్మ ఇళ్లు’లోకి తీసుకురావాలన్న ప్రభుత్వ ఆలోచన వేలాది కుటుంబాలకు సొంతింటి కలను నిజం చేసే దిశగా కీలక అడుగుగా మారే అవకాశం ఉంది.