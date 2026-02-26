  • Menu
Jubilee Hills Fire Accident: జూబ్లీహిల్స్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వస్త్ర దుకాణంలో మంటలు

Jubilee Hills Fire Accident: హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్ సమీపంలో వస్త్ర దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం. దట్టమైన పొగతో ప్రాంతం కమ్మేసింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది చర్యలు ప్రారంభం.

Jubilee Hills Fire Accident: హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో గురువారం ఉదయం భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న మంగళగౌరి వస్త్ర దుకాణంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. క్షణాల్లోనే మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చి, భవనం పై అంతస్తుల వరకూ వ్యాపించినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

మంటలు భారీగా ఎగసిపడటంతో పాటు ఆ ప్రాంతాన్ని దట్టమైన నల్ల పొగ కమ్మేసింది. చెక్‌పోస్ట్ వద్ద ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పరిస్థితి విషమించడంతో సమీపంలోని వ్యాపార సంస్థలు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. స్థానికులు భద్రతా దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతం నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది పలుమార్లు ఫైర్ ఇంజిన్లతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. అగ్నిప్రమాదం తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనపు సిబ్బందిని కూడా అప్రమత్తం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గంటల పాటు సాగిన శ్రమ తర్వాత మంటలను నియంత్రణలోకి తీసుకొచ్చినట్లు సమాచారం.

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఖచ్చితమైన కారణాలు దర్యాప్తు అనంతరం వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం సంభవించలేదని తెలుస్తోంది. అయితే దుకాణంలోని వస్త్రాలు, ఫర్నిచర్, ఇతర సామగ్రి పూర్తిగా దగ్ధమైనట్లు సమాచారం. ఆస్తి నష్టం కోట్లలో ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ట్రాఫిక్‌ను తాత్కాలికంగా మళ్లించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

