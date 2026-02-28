  • Menu
Fire Accident in Korutla Jagtial District : కోరుట్లలో అగ్నిప్రమాదం.. షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో ఇల్లు దగ్ధం
Fire Accident in Korutla Jagtial District : జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో ఇల్లు దగ్ధమైంది. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రాణనష్టం జరగలేదు.

జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల:

జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. హాజిపుర ప్రాంతంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఓ ఇల్లు మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఇంటి నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నట్లు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు, అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు.

సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచర్, ఇతర సామాగ్రి పూర్తిగా దగ్ధమైంది. అయితే ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఉపశమనం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రమాదానికి విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై ఉంటుందని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

