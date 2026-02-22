  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Jubilee Hills accident: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఫెరారీ బీభత్సం.. బాలయ్య ఇంటి వద్ద నుజ్జునుజ్జైన కార్లు.. బ్రేక్ ఫెయిల్యూర్ కారణమా?

Jubilee Hills accident
x

Jubilee Hills accident: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఫెరారీ బీభత్సం.. బాలయ్య ఇంటి వద్ద నుజ్జునుజ్జైన కార్లు.. బ్రేక్ ఫెయిల్యూర్ కారణమా?

Highlights

Jubilee Hills accident: హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెం. 45లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. వేగంగా వచ్చిన ఫెరారీ కారు విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టి బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో మూడు కార్లు ధ్వంసం కాగా, పలువురికి గాయాలయ్యాయి.

Jubilee Hills accident: భాగ్యనగరంలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతమైన జూబ్లీహిల్స్‌లో ఆదివారం ఉదయం భీకర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. అతివేగంతో దూసుకొచ్చిన ఒక ఫెరారీ స్పోర్ట్స్ కారు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డుపై వెళ్తున్న పలు వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లింది.

ప్రమాదం జరిగిన తీరు

ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం.. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెం. 45లో ప్రయాణిస్తున్న ఫెరారీ కారు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి డివైడర్ దాటి పక్క రోడ్డులోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న పలు కార్లు, బైక్‌లను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం సినీ నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ నివాసానికి అతి సమీపంలోనే చోటుచేసుకుంది. ప్రమాద తీవ్రతకు వాహనాలన్నీ నుజ్జునుజ్జయ్యాయి. పలువురు వాహనదారులకు తీవ్ర గాయాలవ్వగా, స్థానికులు వెంటనే స్పందించి వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

స్తంభించిన ట్రాఫిక్ - రూట్ మళ్లింపు

ఈ భారీ ప్రమాదం కారణంగా రోడ్ నెం. 45లో వాహనాలు అడ్డదిడ్డంగా పడిపోవడంతో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దీంతో అప్రమత్తమైన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.

ట్రాఫిక్ మళ్లింపు: రోడ్ నెం. 45 నుంచి కేబుల్ బ్రిడ్జి వైపు వెళ్లే మార్గాన్ని, అలాగే కేబుల్ బ్రిడ్జి నుంచి రోడ్ నెం. 45 వైపు వచ్చే వాహనాలను పోలీసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లోకి మళ్లించారు.

పోలీసుల సూచన: వాహనదారులు ఈ మార్గంలో రాకుండా ఇతర రూట్లను ఎంచుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి మద్యం సేవించి ఉన్నారా లేదా అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.




Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick