మద్యంమత్తులో రెండేళ్ల కుమారుడిపై తండ్రి దాడి అక్కడికక్కడే బాలుడు మృతి!

X మద్యంమత్తులో రెండేళ్ల కుమారుడిపై తండ్రి దాడి అక్కడికక్కడే బాలుడు మృతి Highlights * మద్యంమత్తులో రెండేళ్ల కుమారుడిపై తండ్రి దాడి విచక్షణారహితంగా దాడి చేయడంతో బాలుడు మృతి

Alcohol Abuse: హైదరాబాద్‌ నేరెడ్‌మెట్‌ జేజే నగర్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. తాగిన మైకంలో రెండేళ్ల కుమారుడిపై కన్నతండ్రే దాడి చేశాడు. బాలుడిని విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే బాలుడు మృతి చెందాడు. దీంతో తల్లి, కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. బాలుడి తల్లి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.