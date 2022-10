టీఆర్‌ఎస్‌కు మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్యగౌడ్ గుడ్‌బై

Boora Narsaiah Goud: టీఆర్‌ఎస్‌కు మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్యగౌడ్ గుడ్‌బై చెప్పారు. పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి బూర నర్సయ్యగౌడ్ రాజీనామా చేశారు. పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సీఎం కేసీఆర్‌‌కు బూర నర్సయ్యగౌడ్‌ లేఖ రాశారు. బూర నర్సయ్య మునుగోడు టికెట్‌ ఆశించారు. ఉపఎన్నిక సందర్భంగా ఒక్కసారి కూడా తమతో సంప్రదించలేదని వాపోయారు. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఆత్మగౌరవ సభ సందర్భంగా సమాచారం ఇవ్వకున్నా అవమానాన్ని దిగమింగి ఉన్నానన్నారు. కోట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో బీసీలకు ఆర్థిక, రాజకీయ, విద్య, వైద్య రంగాల్లో వివక్షకు గురికావడం బాధాకరమన్నారు. రాజకీయ వెట్టి చాకిరీ ప్రజలు ఎక్కువ కాలం భరించలేరని నర్సయ్యగౌడ్‌ కేసీఆర్‌కు రాసిన లేఖలో చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో టీఆర్‌ఎస్‌పై నర్సయ్య గౌడ్ రాజీనామా ఇంపాక్ట్ పడేలా బీజేపీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక నిన్న ఢిల్లీలో జేపీ నడ్డాను బూర నర్సయ్య గౌడ్ కలిశారు. మరో రెండు మూడు రోజుల్లో బీజేపీలో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.