Earthquake: తెలంగాణలో మళ్లీ భూకంపం.. మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లోకంపించిన భూమి
లంగాణలోని మంచిర్యాల, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో బుధవారం అర్ధరాత్రి భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై 3.9 తీవ్రత నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
Earthquake: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉత్తర జిల్లాల్లో బుధవారం అర్ధరాత్రి భూ ప్రకంపనలు సంభవించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. మంచిర్యాల మరియు కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. రిక్టర్ స్కేల్పై ఈ భూకంప తీవ్రత 3.9గా నమోదైందని, దీని కేంద్రం మంచిర్యాల పట్టణానికి సుమారు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ వెల్లడించింది.
Earthquake: అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్రజలంతా గాఢనిద్రలో ఉన్న వేళ ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో జనం ప్రాణభయంతో రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా బెజ్జూర్ మండలం మర్తిడి గ్రామంలో సుమారు మూడు సెకన్ల పాటు భూమి కంపించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ప్రకంపనల ధాటికి ఇళ్లలోని పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు షెల్ఫ్ల నుంచి కిందపడిపోయాయని వారు పేర్కొన్నారు.
మంచిర్యాల జిల్లాతో పాటు పొరుగునే ఉన్న మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామాల్లో కూడా ఈ ప్రభావం కనిపించింది. ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం రావడంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు. తమ జీవిత కాలంలో ఇలాంటి అనుభవం ఎప్పుడూ ఎదురుకాలేదని స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Earthquake: తెలంగాణలో భూకంపాలు సంభవించడం గత కొన్ని నెలలుగా తరచుగా జరుగుతోంది. కొద్ది రోజుల క్రితమే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని గాజులరామారం, మెట్ఖాన్గూడా ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు ఉదయం వేళ భారీ శబ్దంతో భూమి అదిరిపోవడంతో అపార్ట్మెంట్లలో నివసించే వారు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు.
అంతకుముందు కూడా మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్ మరియు కరీంనగర్ జిల్లాల్లో భూ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. అప్పట్లో అధికారులు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని రెబ్బెన ప్రాంతాన్ని భూకంప కేంద్రంగా గుర్తించారు. నల్లమల అడవుల నుంచి ఉత్తర తెలంగాణ వరకు ఉన్న కొన్ని భౌగోళిక మార్పుల వల్ల ఇలాంటి స్వల్ప స్థాయి ప్రకంపనలు వస్తుంటాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Earthquake: ప్రస్తుతం జరిగిన భూకంపం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం లేదా భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని అధికారులు ప్రాథమికంగా వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే అధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. రెవెన్యూ మరియు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది ప్రభావిత గ్రామాల్లో పర్యటించి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
భూమి అంతర్భాగంలో జరిగే సర్దుబాట్ల వల్ల ఇలాంటి ప్రకంపనలు వస్తాయని, అయితే వీటి తీవ్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. వరుసగా భూమి కంపిస్తుండటంతో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక రకమైన ఆందోళన నెలకొంది.