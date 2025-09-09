Dussehra Holidays 2025: తెలంగాణ స్కూళ్లకు ముందుగానే హాలిడేస్ – అధికారిక ప్రకటన విడుదల
తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. ఈసారి దసరా సెలవులు ముందుగానే ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ స్కూళ్లకు సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4నుంచి తరగతులు తిరిగి మొదలవుతాయి.
తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. ఈసారి దసరా సెలవులు ముందుగానే ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ స్కూళ్లకు సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 4నుంచి తరగతులు తిరిగి మొదలవుతాయి.
అదే సమయంలో, జూనియర్ కళాశాలలకు సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 6 నుంచి తరగతులు పునఃప్రారంభం అవుతాయి. విద్యా శాఖ ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ముందుగానే తమ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్కూళ్లకు సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు ఇవ్వబోతున్నారు. అక్టోబర్ 3నుంచి తరగతులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. జూనియర్ కాలేజీల విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు కానీ సాధారణంగా స్కూళ్లతో సమానంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రతి ఏడాది దసరా సమయంలో బతుకమ్మ పండుగ కూడా తెలంగాణలో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం వంటి నగరాల్లో పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో రవాణా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
విద్యార్థులకు దసరా సెలవులు కేవలం పండుగ ఉత్సాహమే కాదు, కుటుంబంతో గడిపే విలువైన సమయం కూడా. అయితే సరదాతో పాటు చదువులో అంకితభావం కొనసాగాలని విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
దసరా తర్వాత రాబోయే సెలవుల వివరాలు కూడా ఖరారయ్యాయి:
అక్టోబర్ 20 – దీపావళి
నవంబర్ 5 – గురునానక్ జయంతి & కార్తీక పౌర్ణిమ
డిసెంబర్ 25 – క్రిస్మస్