Dussehra Holidays: జూనియర్ కాలేజీలకు ఒక రోజు ముందే సెలవులు
తెలంగాణలో జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థులకు దసరా సెలవుల గుడ్న్యూస్ ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈసారి సెలవులను ఒక రోజు ముందుగానే ప్రారంభించడానికి నిర్ణయించింది.
ముందుగా సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు ప్రకటించిన సెలవులు, ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 27 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అంటే, జూనియర్ కాలేజీల విద్యార్థులు రేపటి నుంచి దసరా హాలీడేస్ను ఆస్వాదించగలరు.
ఇందులో, అన్ని కాలేజీలు సెలవుల షెడ్యూల్ను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సినట్లు తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ హెచ్చరించారు. సెలవుల సమయంలో తరగతులు నిర్వహిస్తే, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ స్కూల్ విద్యార్థులు సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు దసరా సెలవులను ఆస్వాదిస్తున్నారు. జూనియర్ కాలేజీల సెలవులు కూడా బతుకమ్మ, దసరా పండుగల నేపథ్యంలో విధించబడ్డాయి.
