  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Dog attack: పిచ్చికుక్క స్వైరవిహారం: ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు

Dog attack: కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండలో పిచ్చికుక్క స్వైరవిహారం చేసింది.
x

Dog attack

Highlights

Dog attack: కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండలో పిచ్చికుక్క స్వైరవిహారం చేసింది. ఇద్దరు చిన్నారులతో పాటు ముగ్గురు మహిళలపై దాడి చేయడంతో వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు

Dog attack: కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండ మండల కేంద్రంలో మంగళవారం ఉదయం పిచ్చికుక్క దాడి చేయడంతో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మండల కేంద్రంలోని మటన్ మార్కెట్ సమీపంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న చిన్నారులు, స్థానిక మహిళలపై ఒక కుక్క అకస్మాత్తుగా దాడికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలను కలిగించింది.

ఈ దాడిలో భవ్యశ్రీ (08), ద్రాక్షాయణి (09) అనే ఇద్దరు చిన్నారులకు ముఖంపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరితో పాటు దోమకొండకు చెందిన యాదమ్మ, మ్యాదరి యాదమ్మ, తీగ లక్ష్మి అనే ముగ్గురు మహిళలకు కూడా గాయాలయ్యాయి. భయంతో వీరు కేకలు పెట్టడంతో చుట్టుపక్కల వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కుక్కను తరిమికొట్టారు.

క్షతగాత్రులను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం, ఇద్దరు చిన్నారులకు ముఖంపై తీవ్రమైన గాయాలు కావడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని హైదరాబాద్‌లోని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వారికి చికిత్స అందుతోంది.

గ్రామాల్లో వీధికుక్కల బెడద రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నివాస ప్రాంతాల్లో మరియు సంతల వద్ద పిచ్చికుక్కలు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయని, ఎప్పుడు ఎవరిపై దాడి చేస్తాయోనన్న భయం వెంటాడుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Dog attack: ఈ సమస్యపై ఎన్నిసార్లు పంచాయితీ అధికారులకు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులకు ఫిర్యాదు చేసినా, ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి వీధికుక్కల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇటువంటి దాడులు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

జనావాసాల మధ్య ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం పట్ల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమై, కుక్కల సంతతిని తగ్గించేందుకు పశువైద్య అధికారుల సహకారంతో 'ఏబీసీ' వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రస్తుతం దోమకొండ పరిసరాల్లో కుక్కల భయం వల్ల ప్రజలు బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. స్థానిక పంచాయితీ పాలకవర్గం ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిగణనలోకి తీసుకుని, సకాలంలో స్పందించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మరి ఈ ఘటనపై అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాల్సిందే.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick