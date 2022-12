D K Aruna: కేసీఆర్‌కు జాతీయ పార్టీపెట్టే అర్హతలేదు

D K Aruna: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ కు జాతీయ పార్టీ పెట్టే అర్హత లేదని బిజేపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డికే అరుణ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ఏం సాధించారని జాతీయ పార్టీ పెడుతున్నారని ఆమె ధ్వజమెత్తారు. బిజేపిని ప్రశ్నించే అర్హత కేసిఆర్‌కు లేదన్నారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో సీఎం కేసీఆర్‌కు తెలియకుండానే ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రమేయం ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నిస్తున్న డి కే అరుణ