జిల్లా కలెక్టర్ ఆధర్ష్ సురభి గవర్న్మెంట్ గర్ల్స్ కాలేజీ పరిశీలన

జిల్లా కలెక్టర్ ఆధర్ష్ సురభి గవర్న్మెంట్ గర్ల్స్ కాలేజీ పరిశీలన

వనపర్తి జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో గవర్న్మెంట్ గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజీపై మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆధర్ష్ సురభి ఆకస్మికంగా పరిశీలన నిర్వహించారు.

వనపర్తి జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో గవర్న్మెంట్ గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజీపై మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆధర్ష్ సురభి ఆకస్మికంగా పరిశీలన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్‌కు కాలేజీలో నిర్మించినప్పటికీ ఉపయోగంలో లేని టాయిలెట్లను సక్రమంగా ఉపయోగంలోకి తీసుకోవాలని సూచించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, గవర్న్మెంట్ గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులను కాలేజీ బయట కూర్చేసి ఉంచడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి, వారిని క్లాస్‌రూం‌లో కూర్చోవచ్చని సూచించారు. అలాగే, టాయిలెట్‌లు మరియు క్లాస్రూం సమస్యల విషయంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకూడదని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

అదేవిధంగా, అదనపు క్లాస్రూమ్‌ల నిర్మాణంపై సిబ్బంది సమాచారం అందించినపుడు, జిల్లా కలెక్టర్ EWIDC ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో నిర్మాణ వ్యయం గురించి వివరాలు అడిగారు.

ఈ పరిశీలనలో కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్, ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, సిబ్బంది మరియు ఇతరులు కలెక్టర్‌తో పాటు ఉన్నారు.

