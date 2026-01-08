Dharani Portal Deadline Extended: రైతులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. ధరణి గడువు పొడిగింపు.. ఆ తేదీ వరకు చాన్స్!
Dharani Portal Deadline Extended: తెలంగాణ రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ భారీ ఊరటనిచ్చింది. ధరణి పోర్టల్ సమస్యల పరిష్కార గడువును 2026 ఏప్రిల్ 13 వరకు పొడిగిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
Dharani Portal Deadline Extended: తెలంగాణలోని భూ యజమానులకు, రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించి ధరణి (Dharani) పోర్టల్ గడువును 2026, ఏప్రిల్ 13 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం అధికారిక నిర్ణయం తీసుకుంది.
భూభారతితో సమగ్ర పరిష్కారం: ధరణి పోర్టల్లో నెలకొన్న సాంకేతిక లోపాలు, రిజిస్ట్రేషన్ తప్పుల వల్ల వేలాది మంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒకరి భూమి మరొకరి పేరు మీద రావడం, విస్తీర్ణంలో తేడాలు, నిషేధిత జాబితా (Prohibited List) వంటి సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం 'భూభారతి' కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేస్తోంది.
ఈ పొడిగింపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
రికార్డుల సవరణ: భూ రికార్డుల్లో ఉన్న చిన్నపాటి పొరపాట్లను కూడా సరిదిద్దుకునేందుకు రైతులకు తగినంత సమయం లభిస్తుంది.
రీ-సర్వే: గ్రామ స్థాయిలో రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహించి, భూములను రీ-సర్వే చేయడం ద్వారా అసలైన యజమానులకు హక్కులు కల్పిస్తారు.
పెండింగ్ దరఖాస్తులు: ఇప్పటికే మీ-సేవ ద్వారా అందిన లక్షలాది దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు అధికారులకు వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
దరఖాస్తు విధానం: సమస్యలు ఉన్న రైతులు తమ సమీపంలోని మీ-సేవ (Me-Seva) కేంద్రాల ద్వారా లేదా నేరుగా భూభారతి పోర్టల్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ నిర్ణయం అటు రైతులకు ఊరటనివ్వడమే కాకుండా, రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కూడా కొత్త ఊపునిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.