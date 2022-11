Yadagirigutta: యాదాద్రికి పోటెత్తిన భక్తులు

Yadadri: యాదాద్రికి భక్తులు పోటెత్తారు. శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామివారి దర్శనం కోసం ఉదయం నుంచే బారులు తీరారు. దీంతో స్వామివారి ఉచిత దర్శనానికి రెండు గంటల సమయం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి గంట సమయం పడుతుందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.