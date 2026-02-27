  • Menu
Delhi Liquor Case: కల్వకుంట్ల కవితకు భారీ ఊరట.. అభియోగాలు కొట్టివేసిన ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు

Delhi Liquor Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కల్వకుంట్ల కవితపై సీబీఐ అభియోగాలను రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కొట్టివేసింది
Delhi Liquor Case

Highlights

Delhi Liquor Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కల్వకుంట్ల కవితపై సీబీఐ అభియోగాలను రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కొట్టివేసింది. 23 మంది నిందితులకు ఉపశమనం లభించింది

Delhi Liquor Case: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో సంచలనం చోటు చేసుకుంది. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో సీబీఐ నమోదు చేసిన అభియోగాలను ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కొట్టివేసింది. కవితతో పాటు ఈ కేసులో ఉన్న 23 మంది నిందితులపై తగిన సాక్ష్యాలు లేవని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి జితేందర్ సింగ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఢిల్లీ మద్యం విధానంలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపణల నేపథ్యంలో సీబీఐ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ కేసులో రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు, మధ్యవర్తులు పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

కల్వకుంట్ల కవిత పేరు ఈ కేసు(Delhi Liquor Case)లో వెలుగులోకి రావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. సీబీఐ ఆమెపై పలు అభియోగాలు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టింది. అయితే విచారణలో సమర్పించిన ఆధారాలు న్యాయస్థానాన్ని నమ్మించే స్థాయిలో లేవని కోర్టు పేర్కొంది.

సీబీఐ తరఫున సమర్పించిన పత్రాలు, వాంగ్మూలాలు పరిశీలించిన అనంతరం కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కవితతో పాటు ఈ కేసు(Delhi Liquor Case)లో ఉన్న 23 మంది నిందితులపై కూడా ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు లేవని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. అందువల్ల నమోదు చేసిన అభియోగాలను కొట్టివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఈ తీర్పుతో కల్వకుంట్ల కవితకు చట్టపరమైన ఉపశమనం లభించింది. ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టు తీర్పును స్వాగతించారు. నిజం విజయం సాధించిందని వారు వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయంగా ప్రేరేపిత ఆరోపణలే ఇవని వారు గతంలో కూడా పేర్కొన్నారు.

ఇక సీబీఐ వర్గాలు కోర్టు తీర్పును పరిశీలించి తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపాయి. అవసరమైతే పై కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశాన్ని కూడా పరిశీలించవచ్చని న్యాయవర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.

ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు(Delhi Liquor కేసు) విచారణ గత కొంతకాలంగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో పలు అరెస్టులు, చార్జ్ షీట్లు దాఖలు కావడం జరిగింది. దేశ రాజకీయాల్లో ఇది కీలక అంశంగా మారింది. ఇప్పుడు రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో కేసు దిశలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది.

ఈ పరిణామం తెలంగాణ రాజకీయాలపైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ ద్వారా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. కోర్టు తీర్పుతో ఆమెకు రాజకీయంగా కూడా ఊరట లభించినట్లు భావిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు, రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పు, సీబీఐ దర్యాప్తు వంటి అంశాలు ప్రస్తుతం ప్రధాన చర్చాంశాలుగా మారాయి. కేసు తదుపరి పరిణామాలపై అందరి దృష్టి నిలిచింది.

