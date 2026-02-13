  • Menu
Telangana municipal elections 2026: కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం.. ప్రజలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు

Highlights

Telangana municipal elections 2026: రాష్ట్రంలోని 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించగా ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన సీఎం, అభివృద్ధికి కట్టుబాటు తెలిపారు.

Telangana municipal elections 2026: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీలు మరియు ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన విడుదల చేశారు.

ఈ విజయాన్ని పార్టీ కార్యకర్తల కృషి ఫలితంగా పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కార్యకర్తలు కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నారు.

రెండేళ్ల ప్రజా పాలన, పేద మరియు మధ్య తరగతి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి ప్రణాళికలకు ప్రజలు తమ మద్దతు తెలిపారు అని పేర్కొన్నారు.

ఈ ఫలితాలతో ప్రభుత్వంపై బాధ్యత మరింత పెరిగిందని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమం, పారదర్శక పాలన దిశగా మరింత కట్టుబాటుతో ముందుకు సాగుతామని వెల్లడించారు. భవిష్యత్‌లో ప్రతి మున్సిపాలిటీ, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్తామని తెలిపారు.



