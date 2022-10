CM KCR: ఢిల్లీకి రావాలంటూ ఉన్నతాధికారులకు కేసీఆర్ ఆదేశం

CM KCR: గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీలోనే మకాం వేసిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఉన్నతాధికారులను హుటాహుటిన దేశరాజధానికి రావాలని ఆదేశించారు. దీంతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్, ఐ అండ్ పీఆర్ కమిషనర్ అరవింద్ కుమార్, ఇతర అధికారులు హడావిడిగా హస్తినకు బయల్దేరి వెళ్లారు. పరిపాలనా అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 11 న ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ములాయం సింగ్ యాదవ్‌ అంత్యక్రియలకు హాజరైన కేసీఆర్‌.. ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్లారు. అప్పటి నుంచి.. దేశరాజధానిలోనే ఉంటున్న కేసీఆర్ జాతీయపార్టీ కార్యాలయం నిర్మాణ పనులను ఇటీవలే పరిశీలించారు.