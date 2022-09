Mallu Bhatti Vikramarka: టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీలు డబ్బు, అహంకారం ప్రదర్శిస్తున్నాయి

X Mallu Bhatti Vikramarka: టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీలు డబ్బు, అహంకారం ప్రదర్శిస్తున్నాయి Highlights Mallu Bhatti Vikramarka: కాంగ్రెస్‌కు మునుగోడు బలమైన నియోజకవర్గం

Mallu Bhatti Vikramarka: మునుగోడులో టీఆర్‌ఎస్, బీజేపీలు డబ్బు, అహంకారం ప్రదర్శిస్తున్నాయని సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. కాంగ్రెస్‌కు మునుగోడు బలమైన నియోజకవర్గమన్నారు. ఇక్కడి ప్రజలు డబ్బులకు లొంగరని చెప్పారు. మునుగోడులో కాంగ్రెస్ బూత్ స్థాయి ఇంచార్జ్ లతో సమావేశమైన భట్టి మీడియాతో మాట్లాడారు.