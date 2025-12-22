Hyderabad: క్రిస్మస్ వేడుకలకు సిద్దమైన మహానగరం
మహానగరం క్రిస్మస్ వేడుకల సందడిలోకి అడుగుపెట్టింది. క్రైస్తవుల పండుగ క్రిస్మస్ను ఘనంగా జరుపుకునేందుకు నగరం మొత్తం పండుగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. నగరవ్యాప్తంగా షాపులు, బేకరీలు, మాల్స్ అన్నీ క్రిస్మస్ థీమ్తో ప్రత్యేకంగా అలంకరించబడ్డాయి. శాంతా క్లాజ్ బొమ్మలు, రంగురంగుల లైట్లు, క్రిస్మస్ ట్రీలు నగరాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి.
క్రిస్మస్ అంటేనే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది కేక్. ముఖ్యంగా ప్లమ్ కేక్కు ఈ పండుగలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఇప్పటికే బేకరీల్లో ప్లమ్ కేక్లు, మఫిన్స్, పేస్ట్రీస్, కప్ కేక్లు, చాక్లెట్స్ వంటి రకరకాల స్వీట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రత్యేకమైన క్రిస్మస్ డిజైన్లతో తయారు చేసిన కేక్లు కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ అందరికీ నచ్చేలా చాక్లెట్స్, గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్, స్వీట్ ప్యాక్స్ను కూడా వ్యాపారులు సిద్ధం చేశారు. కస్టమర్ల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో బేకరీ యజమానులు అదనపు సిబ్బందిని నియమించి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
క్రిస్మస్ పార్టీలు, కుటుంబ వేడుకలు, స్నేహితులతో కలిసి జరుపుకునే సెలబ్రేషన్స్కు అవసరమైన అన్ని రకాల స్వీట్లు, కేక్లు ఒకే చోట లభించేలా వ్యాపారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. నగరం మొత్తం క్రిస్మస్ ఆనందంతో కళకళలాడుతోంది.
పండుగ సందర్భంగా వ్యాపారాలు జోరందుకోవడంతో పాటు, ప్రజలు కూడా ఆనందంగా క్రిస్మస్ వేడుకలను జరుపుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరికొన్ని రోజుల్లో మహానగరం క్రిస్మస్ సందడితో మరింత ఉత్సాహంగా మారనుంది.