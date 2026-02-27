  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Chilkur Balaji Temple Chief Priest :చిలుకూరు బాలాజీ ప్రధాన అర్చకులు సౌందరరాజన్ కన్నుమూత

Chilkur Balaji Temple Chief Priest :చిలుకూరు బాలాజీ ప్రధాన అర్చకులు సౌందరరాజన్ కన్నుమూత
x

Chilkur Balaji Temple Chief Priest :చిలుకూరు బాలాజీ ప్రధాన అర్చకులు సౌందరరాజన్ కన్నుమూత

Highlights

చిలుకూరు శ్రీ బాలాజీ దేవాలయ ప్రధాన అర్చకులు సౌందరరాజన్ కన్నుమూశారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. భక్తుల్లో విషాదం నెలకొంది.

హైదరాబాద్ సమీపంలోని ప్రసిద్ధ చిలుకూరు శ్రీ బాలాజీ దేవాలయ ప్రధాన అర్చకులు సౌందరరాజన్ కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆయన మరణ వార్తతో భక్తుల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం “వీసా బాలాజీ”గా విశేష ప్రాచుర్యం పొందింది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే యువత, ఉద్యోగార్థులు, విద్యార్థులు ఈ ఆలయాన్ని విశేష భక్తితో దర్శించుకుంటారు. ఆలయ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకత్వం అందించిన వారిలో సౌందరరాజన్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

ఆలయంలో హుండీ వ్యవస్థ లేకుండా సంప్రదాయ విధానాన్ని కొనసాగించడంలో ఆయన విశేషంగా కృషి చేశారు. ఆలయాన్ని వాణిజ్యీకరణకు దూరంగా ఉంచాలని ఆయన పలు సందర్భాల్లో అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులతో ఆప్యాయంగా మెలగడం, వారి సమస్యలను ఆలకించడం ఆయన ప్రత్యేకతగా భావించేవారు.

ఆయన మరణంపై రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. అంతిమక్రియలు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick