  • Menu
Home  > తెలంగాణ

చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం: 19 మంది మృతి, బాధిత కుటుంబాలకు రూ.7 లక్షల సాయం

చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం: 19 మంది మృతి, బాధిత కుటుంబాలకు రూ.7 లక్షల సాయం
x
Highlights

చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల వివరాలు, క్షతగాత్రుల స్థితి, ఆర్టీసీ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.7 లక్షల ఆర్థిక సాయం వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం

రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ వద్ద బుధవారం తెల్లవారుజామున భారీ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కంకర టిప్పర్‌ ఒకటి, ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టడంతో 19 మంది దుర్మరణం చెందారు.

ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా, వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

ఎలా జరిగింది ప్రమాదం?

టిప్పర్ డ్రైవర్ రహదారిపై ఉన్న గుంతను తప్పించబోయి, ఎదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టాడు. ఢీకొన్న తీవ్రతకు బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

బస్సు కండక్టర్ రాధా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు టిప్పర్ డ్రైవర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.

టిప్పర్ డ్రైవర్ మహారాష్ట్రకు చెందిన కమలే ఆకాశ్ అని గుర్తించారు. ఆయన మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా లచ్చానాయక్ వద్ద డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు.

మృతుల గుర్తింపు వివరాలు

చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శవపరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం 15 మృతులను గుర్తించగా, ఇంకా 4 మృతదేహాలను గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

మృతుల జాబితా:

  1. దస్తగిరిబాబా (35), ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌, వికారాబాద్‌ జిల్లా
  2. కమలే ఆకాశ్‌, టిప్పర్ డ్రైవర్‌, మహారాష్ట్ర
  3. తారాబాయ్ (45), శ్రీరామ్‌నగర్ తండా, వికారాబాద్
  4. కల్పన (45), బోరబండ, హైదరాబాద్
  5. బచ్చన్ నాగమణి (55), భానూరు
  6. హనుమంతు (35), మల్లగండ్ల, దౌల్తాబాద్ మండలం
  7. అఖిల రెడ్డి (22), లక్ష్మీనారాయణపూర్, యాలాల మండలం
  8. గోగుల గుణమ్మ (60), బోరబండ, హైదరాబాద్
  9. షేక్ ఖలాద్ హుస్సేన్ (76), తాండూరు
  10. తాబస్సుమ్ జహాన్ (38), తాలియా బేగం, తాండూరు
  11. సాయిప్రియ, నందిని (18), తనూష — ముగ్గురు అక్కాచెల్లెలు, తాండూరు
  12. ముస్కాన్‌ (21), కోఠి కళాశాల విద్యార్థిని, తాండూరు
  13. బండప్ప (42), హాజీపుర, యాలాల మండలం
  14. పది నెలల చిన్నారి
  15. బండప్ప దంపతులు — వీరి మృతితో కుమార్తెలు భవాని, శివలీల అనాథలయ్యారు.

ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ నుంచి ఆర్థిక సాయం

చేవెళ్ల ప్రమాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించింది.

మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రకటన ప్రకారం —

ప్రతి కుటుంబానికి మొత్తం రూ.7 లక్షల పరిహారం ఇవ్వబడుతుంది.

  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: రూ.5 లక్షలు
  • ఆర్టీసీ సంస్థ: రూ.2 లక్షలు

క్షతగాత్రులను మంత్రి బృందం ఆసుపత్రిలో పరామర్శించి, వారికి అవసరమైన వైద్య సాయం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.

ప్రమాద స్థలం వద్ద పరిస్థితి

ప్రమాద స్థలంలో రక్తసిక్త దృశ్యాలు నెలకొన్నాయి. రోడ్డు మీద మలినాలు, ధ్వంసమైన వాహనాలు కనిపించాయి. పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది, స్థానికులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు.

అధికారులు కేసు నమోదు చేసి, టిప్పర్ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.

ముగింపు

ఈ ఘటనతో తెలంగాణ అంతటా తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం ప్రకటించినప్పటికీ, ప్రాణనష్టం భర్తీ కాని దుస్థితిగా మిగిలిపోయింది.

ప్రమాదంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick