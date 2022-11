ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పిన్నవారివీధిలో విషాదం.. చాక్లెట్ గొంతులో ఇరుక్కొని ఊపిరాడక బాలుడు మృతి

X చాక్లెట్ గొంతులో ఇరుక్కొని ఊపిరాడక బాలుడు మృతి Highlights * చాక్లెట్‌ గొంతులో ఇరుక్కుపోవడంతో.. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో బాలుడు మృతి

Warangal: తండ్రి తన బిడ్డల కోసం విదేశాల నుంచి చాక్లెట్లు తీసుకువచ్చాడు. అయితే.. ఆ చాక్లెట్లను బాలుడు స్కూల్లో తిందామనుకున్నాడు కానీ ఆ చాక్లెట్లే బాలుడికి శాపంగా మారాయి. చాక్లెట్ తింటున్న క్రమంలో గొంతులో అడ్డంపడి ఊపిరాడక బాలుడు విగతజీవిగా మారాడు. ఊపిరాడక కన్నుమూశాడు. ఈ విషాద ఘటన వరంగల్‌లోని పిన్నవారి వీధిలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనతో బాలుడి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.