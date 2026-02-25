నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్.. భద్రత కట్టుదిట్టం
హైదరాబాద్ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడంతో పోలీసులు, బాంబ్ స్క్వాడ్ విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. కోర్టు ప్రాంగణంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టుకు మరోసారి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కోర్టు సిబ్బందికి ఈమెయిల్ ద్వారా బెదిరింపు సందేశం అందడంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్లు తక్షణమే కోర్టు ప్రాంగణానికి చేరుకుని భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. అప్రమత్తంగా వ్యవహరించిన అధికారులు ముందుగా కోర్టులో ఉన్న న్యాయవాదులు, సిబ్బంది, కక్షిదారులను బయటకు పంపించారు.
అనంతరం బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు కోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ప్రతి మూలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ అనుమానాస్పద వస్తువుల కోసం శోధించారు.
ఈ బెదిరింపు నేపథ్యంలో కోర్టు పరిసరాల్లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. బెదిరింపు మెయిల్ పంపిన వ్యక్తి వివరాలను గుర్తించేందుకు పోలీసులు సైబర్ కోణంలో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఇటీవలి కాలంలో కోర్టులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు బాంబు బెదిరింపు మెయిళ్లు వస్తున్న ఘటనల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు వచ్చిన ఈ బెదిరింపును సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు పూర్తి స్థాయి తనిఖీలు చేపట్టి పరిస్థితిని నియంత్రణలోకి తీసుకువచ్చారు.
ప్రస్తుతం కోర్టు ప్రాంగణంలో పరిస్థితి అదుపులో ఉన్నప్పటికీ, భద్రతా ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. బెదిరింపు మెయిల్ వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు లేదా గుంపును గుర్తించేందుకు పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నారు.