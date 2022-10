Raj Gopal Reddy: ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం, అభివృద్ధికోసం రాజీనామా చేశా

X Raj Gopal Reddy: ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం, అభివృద్ధికోసం రాజీనామా చేశా Highlights Raj Gopal Reddy: గట్టుప్పల్‌ ప్రచారంలో విపక్షాల విమర్శలపై విరుచుకు పడిన రాజగోపాల్ రెడ్డి

Raj Gopal Reddy: మునుగోడు ఉపఎన్నిక బరిలో దిగిన బీజేపీ అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. గట్టుప్పల్‌లో సాగిన ప్రచారంలో విపక్షాల విమర్శలపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం, అభివృద్ధికోసం రాజీనామాచేస్తూ, విపక్షాలు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.