Big News for Farmers: ఏటా రూ. 12,000 ఆర్థిక సాయం.. జనవరిలోనే రూ. 6,000 జమ!
రైతులకు ప్రభుత్వం భారీ తీపి కబురు చెప్పింది. ఏటా రూ. 12,000 పెట్టుబడి సాయం అందించే పథకంలో భాగంగా, తొలి విడత రూ. 6,000 జనవరి 26న విడుదల కానున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగ వేళ అన్నదాతలకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే క్రమంలో భాగంగా భారీ నగదు బదిలీకి రంగం సిద్ధం చేసింది. ఏటా రెండు విడతల్లో మొత్తం రూ. 12,000 అందించే ఈ పథకం కింద, తొలి విడత నిధులను ఈ నెలలోనే విడుదల చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
జనవరి 26న నిధుల విడుదల?
గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జనవరి 26న ఈ పథకం నిధుల పంపిణీని ప్రారంభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. తొలి విడత కింద ప్రతి అర్హత కలిగిన రైతు ఖాతాలో రూ. 6,000 నేరుగా జమ కానున్నాయి. దీనివల్ల రబీ సీజన్ పనుల్లో ఉన్న రైతులకు ఎంతో ఊరట లభించనుంది.
పథకం ముఖ్యాంశాలు:
మొత్తం సాయం: ఏడాదికి రూ. 12,000.
వాయిదాల పద్ధతి: ఏడాదికి రెండు విడతల్లో (విడతకు రూ. 6,000 చొప్పున).
తొలి విడత: జనవరి 26 నుంచి పంపిణీ ప్రారంభం.
లబ్ధిదారులు: అర్హులైన రైతులందరికీ నేరుగా డీబీటీ (DBT) పద్ధతిలో బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నగదు.
అర్హత ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
రైతులు తమ వివరాలను అధికారిక పోర్టల్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఆధార్ నంబర్ మరియు బ్యాంక్ ఖాతా అనుసంధానమై (e-KYC) ఉంటేనే ఈ నిధులు జమ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇంకా కేవైసీ పూర్తి చేయని వారు వెంటనే సమీపంలోని మీ-సేవా కేంద్రాల్లో పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ పథకం ద్వారా లభించే నిధులు ఎరువులు, విత్తనాలు మరియు ఇతర సాగు ఖర్చుల కోసం చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఎంతో అండగా నిలవనున్నాయి.