Jobs: నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. జాబ్ క్యాలెండర్ పై బిగ్ అప్ డేట్..!!
Minister speech on telangana job calendar: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది నిరుద్యోగ యువతకు ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కీలక భరోసా ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీ విషయంలో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోందని, త్వరలోనే సమగ్ర జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ విషయంలో యువత ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
శుక్రవారం ఐఐటీ హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా శ్రీధర్ బాబు ఈ అంశాలపై మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటికే వివిధ గ్రూప్ నోటిఫికేషన్ల ద్వారా సుమారు 70 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మొత్తం రెండు లక్షల ఉద్యోగాల భర్తీ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం గ్రూప్–1, గ్రూప్–2, గ్రూప్–3, గ్రూప్–4 విభాగాల్లో నియామకాలు చేపట్టామని, మరికొన్ని పోస్టుల భర్తీ వివిధ దశల్లో కొనసాగుతోందని మంత్రి వివరించారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పూర్తిస్థాయి పారదర్శకత పాటిస్తున్నామని, అర్హులైన అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.
జాబ్ క్యాలెండర్ ఆలస్యమవుతోందంటూ విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలపై మంత్రి ఘాటుగా స్పందించారు. గత పదేళ్ల పాలనలో నిరుద్యోగ సమస్యను పూర్తిగా పట్టించుకోని వారే ఇప్పుడు ప్రశ్నలు వేయడం విడ్డూరంగా ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. గతంలో చోటుచేసుకున్న పేపర్ లీకేజీలు, న్యాయస్థానాల జోక్యాలు వంటి సమస్యలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC)ను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియ వల్ల కొంత ఆలస్యం జరిగినట్లు కనిపించినా, భవిష్యత్తులో అభ్యర్థులకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా ఉండేందుకే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని వివరించారు.
రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఏ నెలలో ఏ నోటిఫికేషన్ విడుదల అవుతుంది, పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఫలితాలు ఏ సమయంలో ప్రకటిస్తారు అనే పూర్తి వివరాలతో కూడిన జాబ్ క్యాలెండర్ను అసెంబ్లీ వేదికగా లేదా అధికారిక ప్రకటన రూపంలో త్వరలోనే విడుదల చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు. నిరుద్యోగులు సోషల్ మీడియా వేదికలపై ప్రచారంలో ఉన్న అసత్య వార్తలను నమ్మకుండా, ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటనలనే ఆధారంగా తీసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని క్రమంగా స్థిరీకరిస్తూనే, మరోవైపు ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను గుర్తించి భర్తీ చేసే ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని శ్రీధర్ బాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఒక్కటేనని, అది అర్హులైన యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించి వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వడమేనని ఆయన స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.